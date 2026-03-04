Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Fortalecimento da Hidrovia do Tapajós reduz emissões e garante abastecimento no Norte, diz IBP

Entidade afirma que corredor Miritituba–Santarém transporta 1,2 milhão de m³ por ano e pode emitir até 73% menos CO₂ que o modal rodoviário

Thaline Silva*
fonte

O corredor Miritituba–Santarém, na Hidrovia do Tapajós, viabiliza o transporte anual de cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos de combustíveis e biocombustíveis (Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis divulgou um posicionamento nesta quarta-feira (4) em defesa do fortalecimento do sistema hidroviário na região Norte, destacando a importância estratégica das hidrovias para a segurança energética, a competitividade logística e a redução de emissões. Segundo a entidade, o corredor Miritituba–Santarém, na Hidrovia do Tapajós, viabiliza o transporte anual de cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos de combustíveis e biocombustíveis.

Desse total, aproximadamente 840 mil m³ correspondem a derivados que chegam a Miritituba, enquanto 360 mil m³ são de biocombustíveis que saem da região. O volume transportado por via fluvial equivale a cerca de 20 mil viagens de caminhões por ano que deixam de circular pelas rodovias, segundo o instituto.

VEJA MAIS 

image TRF1 suspende ordem de desocupação no porto de Santarém após recursos do MPF e da DPU
Tribunal aponta risco de confronto, falhas processuais e ausência de mediação em conflito envolvendo indígenas e bloqueios contra concessão da hidrovia do Tapajós

image Cerca de 74% das empresas avaliam negativamente infraestrutura do Norte
Levantamento da CNI sugere necessidade de se destravar investimentos como a Ferrogrão, a Hidrovia Araguaia-Tocantins e a exploração da Margem Equatorial

Menos emissões

De acordo com o IBP, o impedimento do uso da hidrovia implicaria a substituição do transporte fluvial pelo modal rodoviário, com possível aumento do risco de acidentes e das emissões. A entidade cita estudo da Future Climate Group segundo o qual o transporte hidroviário pode emitir até 73% menos CO₂ que o rodoviário e 36% menos que o ferroviário, a depender das condições operacionais.

O instituto argumenta que o modal hidroviário apresenta menor emissão por tonelada-quilômetro transportada, maior capacidade de escoamento e menor custo operacional, contribuindo para a redução da pressão sobre a infraestrutura terrestre e para a descarbonização do transporte.

Concessão e gestão

No posicionamento, o IBP defende que a modernização e a concessão de hidrovias estruturantes sejam tratadas como política pública prioritária, com metas de navegabilidade, segurança operacional e continuidade do serviço, respeitando a regulamentação ambiental e os povos originários.

Estudos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, citados pela entidade, indicam que hidrovias estruturadas podem elevar a eficiência logística, reduzir congestionamentos rodoviários e gerar emprego e renda regional. O IBP afirma ainda que a ausência de manutenção adequada dos canais navegáveis pode provocar interrupções logísticas e impactos no abastecimento de combustíveis.

Segundo a instituição, modelos de concessão acompanhados de dragagem, sinalização, gestão de tráfego e monitoramento ambiental contínuos podem ampliar a previsibilidade operacional. A entidade acrescenta que comunidades ribeirinhas e populações tradicionais permaneceriam isentas de tarifas, direcionadas aos grandes usuários de carga.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IBP

hidrovias
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará

Oportunidades são para diversas funções operacionais, com inscrição online. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência

04.03.26 11h47

Finep pelo Brasil

Finep promove evento em Belém com foco na descentralização de recursos e inovação

Evento é aberto a representantes de empresas, startups, cooperativas e instituições científicas interessadas em conhecer as oportunidades de financiamento

04.03.26 11h22

PREPARATIVOS

Dia da Mulher: floriculturas em Belém esperam alta nas vendas

Lojistas reforçam estoques e equipes para atender a demanda por rosas e girassóis. Os preços dos produtos variam entre R$ 15 e R$ 800.

04.03.26 8h00

LOGÍSTICA MUNDIAL

Tensões no Oriente Médio podem provocar impactos na economia do Pará, alerta Fiepa

Os impactos sobre rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, acendem um sinal de atenção para um estado cuja base produtiva é fortemente ancorada na exportação de commodities minerais e agropecuárias

03.03.26 18h49

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda