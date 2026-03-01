Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

Gabriel da Mota

O Vila Galé Collection Amazônia, primeiro hotel da rede na região Norte e o 12º no Brasil, consolida sua estratégia de ocupação em Belém neste período pós-COP. Localizado nos armazéns históricos 7, 8 e 8A do Porto Futuro II, o empreendimento de R$ 180 milhões une o resgate da memória portuária ao conforto de um hotel boutique exclusivo. O foco do grupo português é atrair o público local através de serviços de day use (uso diário) e de uma gastronomia que integra os sabores mediterrâneos à biodiversidade amazônica.

"Nós somos um hotel de categoria Collection. Então, não é simplesmente um hotel cinco estrelas. A gente interage com a cultura e com a história. É um hotel que tem em suas paredes uma homenagem às mulheres em todas as suas formas e relevância. É um equipamento que veio compor a oferta de turismo na cidade", afirma a gerente geral, Priscilla Lima.

Conheça as instalações do Vila Galé Collection Amazônia, em Belém

O período pós-evento climático traz desafios de ocupação, especialmente na baixa temporada, quando o fluxo de viajantes corporativos diminui nos fins de semana. Para Priscilla Lima, a estratégia é inverter a tendência de queda aos sábados e domingos.

"A gente tem conquistado um modelo de hotelaria que é um pouco diferente do que a gente tem aqui na cidade. Recebemos as famílias para usufruírem da piscina, dessa vista maravilhosa do restaurante e do nosso parque aquático infantil", ressalta a gerente.

image Priscilla Lima, gerente geral do Vila Galé Collection Amazônia (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

O empreendimento ocupa uma área de mais de 2 mil metros quadrados por armazém, preservando a arquitetura original integrada à sofisticação moderna. Com 227 apartamentos, o hotel oferece estrutura de spa, centro de convenções e áreas de lazer voltadas para a biodiversidade local. A presença do grupo em Belém, com capital 100% português, marca a expansão da rede que hoje soma 32 hotéis em Portugal e 12 no território brasileiro.

Day use e gastronomia atraem famílias paraenses aos finais de semana

Uma das principais ferramentas para atrair o morador de Belém tem sido a modalidade de day use (uso diário). Por um valor inicial de R$ 180 por pessoa, o cliente pode usufruir das piscinas e áreas infantis das 9h às 18h, com o café da manhã incluso. "Qualquer pessoa pode vir e usufruir dos serviços de piscina, do parque aquático, da brinquedoteca e da nossa área de restauração. Para nós, é uma forma de sentir como está sendo a adesão da cidade", explicou Priscilla Lima.

Na gastronomia, o chef Mauro Moraes assina um cardápio que funde a culinária mediterrânea com ingredientes amazônicos. Pratos como bacalhau e polvo dividem o protagonismo com o pato no tucupi e o peixe filhote. "Entendemos que esta é uma região que não poderia ofertar somente o que é oferecido em São Paulo ou Rio de Janeiro. Temos no nosso cardápio o açaí e todas as nossas frutas regionais, que têm sido um grande destaque com a criatividade do nosso chefe", finalizou a gestora.

Confira os detalhes e atrativos do empreendimento

  • Acomodações: 227 apartamentos exclusivos
  • Lazer completo: duas piscinas externas, Kids Club (Clube Nep), bar Soul & Blues e acesso wi-fi gratuito
  • Bem-estar: Satsanga Spa com piscina interior aquecida, jacuzzi e duas saunas
  • Eventos: três salas equipadas para convenções e celebrações
  • Acessibilidade: estrutura adaptada para pessoas com mobilidade reduzida

Guia do Day Use

  • Horário de uso: das 9h às 18h
  • Valor por pessoa: R$ 180
  • O que inclui: café da manhã, acesso às piscinas externas, parque aquático e brinquedoteca
  • Benefício extra: 20% de desconto em serviços de alimentação e bebidas
  • Circuito hidrotermal: opcional por R$ 69 (piscina aquecida, jacuzzi e saunas)
  • Reservas: através do e-mail amazonia.reservas@vilagale.com, pelo site oficial ou pelo WhatsApp: +55 71 4040-4999
Palavras-chave

vila galé collection amazônia

vila galé belém

day use

uso diário
Economia
.
