O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Fornecedores locais do Pará avançam em grandes projetos industriais

FIEPA Redes e grandes companhias impulsionam mercado regional com R$ 18,6 bilhões em contratos e novas capacitações para empresas em 2025

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Divulgação / Fiepa)

A FIEPA Redes, braço da Federação das Indústrias do Estado do Pará, consolidou em 2025 um trabalho de 20 anos voltado para conectar fornecedores locais às grandes cadeias produtivas da Amazônia. Por meio de parcerias estratégicas e da plataforma +Negócios, a entidade promoveu a qualificação e o mapeamento de empresas paraenses para atender demandas de alta complexidade. A iniciativa busca fortalecer a economia em municípios como Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Belém, Ourilândia do Norte e Curionópolis, garantindo que os investimentos industriais gerem emprego e renda dentro do Estado.

Um dos principais motores desse avanço foi a parceria com a Vale e sua subsidiária Metais Básicos. Juntas, as empresas destinaram R$ 18,6 bilhões à compra de produtos e serviços de fornecedores paraenses ao longo do ano. O montante representa um crescimento de R$ 6 bilhões em relação a 2024, sinalizando que o mercado local está mais preparado para oferecer desde serviços essenciais, como alimentação e transporte, até atividades técnicas de manutenção industrial, tecnologia e obras civis. Ao todo, mais de 790 empresas com matriz ou filial no Pará faturaram em contratos com a mineradora.

Qualificação garante acesso a novos contratos

O aumento no volume de negócios é creditado ao amadurecimento das empresas da região e à abertura de novos canais de diálogo. "Esse aumento é resultado da busca por qualificação e desenvolvimento do empresariado local e da atuação da equipe de compras, em diálogo com as Associações Comerciais. Em 2025, iniciativas como rodadas de negócios e treinamentos permitiram o mapeamento de 490 novos fornecedores e a capacitação de outras 664 empresas", explicou o diretor de Suprimentos da Vale, Elberti Lopes.

Exemplo desse crescimento é o Grupo DIC, de Parauapebas, que atua há mais de 10 anos nos setores de logística e soluções ambientais. A companhia conseguiu expandir sua atuação para além das fronteiras paraenses, atendendo hoje operações em Minas Gerais e no Maranhão. Segundo o diretor executivo da empresa, Diego Fernandes, o sucesso depende de um posicionamento profissional e do investimento contínuo em processos estruturados para atender aos rígidos padrões da indústria.

"Nos últimos anos, esse relacionamento se tornou mais próximo, transparente e construtivo. Hoje, além de atender operações da Vale nos estados do Pará, Minas Gerais e Maranhão, buscamos gerar impacto positivo também nas comunidades, apoiando instituições que cuidam de crianças especiais e idosos por meio do Programa Partilhar", ressaltou Diego Fernandes. Para ele, o fornecedor local precisa investir em segurança e conformidade ambiental para ser sustentável. "O fornecedor local precisa se posicionar, investir em capacitação e estar pronto para atender padrões cada vez mais elevados. Mais do que conquistar contratos, é fundamental construir relações baseadas em confiança", complementou o executivo.

A plataforma +Negócios, da FIEPA Redes, cadastrou mais de 4 mil empresas paraenses apenas em 2025. O gerente executivo da instituição, Fábio Xerfan, reforça que a visibilidade e a organização técnica são as chaves para que o micro e o pequeno empresário consigam acessar os grandes compradores industriais.

7 dicas para vender para a indústria

  • Entenda o setor de compras: é a porta de entrada da indústria; conhecer sua dinâmica facilita o acesso
  • Compreenda o escopo: demandas industriais possuem especificações técnicas que devem ser seguidas à risca
  • Respeite prazos: agilidade e organização na resposta às demandas são diferenciais competitivos
  • Estruture propostas: tenha clareza na separação entre a solução técnica e as condições comerciais
  • Planejamento financeiro: o orçamento é o cartão de visita; analise custos e viabilidade antes de ofertar
  • Demonstre solidez: a transparência sobre a capacidade operacional da empresa gera confiança no comprador
  • Esteja conectado: participe de plataformas de negócios e rodadas de mercado para ampliar a visibilidade

Fonte: Fábio Xerfan, gerente executivo da FIEPA Redes

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

