Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que vendedores de açaí aparecem "desperdiçando" o fruto na Feira do Açaí, onde os fardos são comercializados após desembarcarem em Belém. Nas imagens, os trabalhadores jogam vários cestos do fruto no rio. A cena incomum, que aconteceu nesta quarta-feira (25), chamou a atenção dos internautas, mas, segundo o diretor da Associação da Cadeia Produtiva do Açaí de Belém (ACPAB), Rochinha Júnior, a razão para isso foi o preço elevado e a qualidade abaixo do ideal.

Segundo ele, devido ao preço mais elevado, que não é acessível ao batedor artesanal, o produto não é vendido imediatamente e fica tempo demais na Feira. Essa demora, quando ultrapassa os três dias, deixa o fruto impróprio para consumo, o que levou ao descarte do açaí registrado nas imagens. Ele ainda acrescenta que o preço do açaí já varia entre R$ 40 e R$ 50, o que ainda é considerado alto diante da qualidade do produto.

O representante do setor também explicou à reportagem de O Liberal que as latas e os fardos que aparecem no vídeo são parte de uma remessa que não possui a mesma qualidade dos anteriores, o que ele descreve como “açaí mais fraco”. A origem é de municípios mais distantes, que enfrentaram dificuldades de armazenamento do açaí após a colheita.

Sendo assim, a chuva e a falta de gelo no transporte fazem com que o açaí amoleça e perca sua polpa, resultando em prejuízo para vendedores de açaí. A qualidade do açaí depende diretamente da forma como é manuseado e conservado desde a colheita até a venda.