Atividade econômica cresce em todas as regiões do País em 2025; Pará e Goiás se destacam

A atividade econômica cresceu em todas as cinco regiões do Brasil em 2025. O maior crescimento foi registrado no Centro-Oeste, com avanço de 5,3%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 25, pelo Banco Central.

A segunda maior expansão ocorreu no Norte (3,1%), seguido por Nordeste e Sul (ambos com 2,4%) e Sudeste (1,8%).

Também houve aumento em todos os 13 Estados acompanhados pelo BC. As maiores altas foram observadas em Goiás e no Pará, com aumentos de 4,4%.

Em seguida, aparecem Espírito Santo (4,2%), Rio de Janeiro (3,5%), Santa Catarina (3,4%), Bahia (3,0%), Paraná (2,3%), Ceará (1,9%), Minas Gerais (1,9%), Amazonas (1,7%), Rio Grande do Sul (1,7%), São Paulo (1,1%) e Pernambuco (0,8%).