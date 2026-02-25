FIEPA abre inscrições para programa de cadeia produtiva e conexão com empresas do setor industrial

A cadeia produtiva local pode ganhar impulso com o Programa Apoiadoras da FIEPA Redes, iniciativa voltada ao fortalecimento do relacionamento institucional e à ampliação da presença de empresas no mercado industrial paraense. As inscrições estão abertas até 27 de fevereiro, por meio do site da FIEPA Redes, e são destinadas a empresas de todos os portes e segmentos.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), o programa tem como objetivo estimular compras dentro do próprio Estado, fortalecer a cadeia produtiva local e aumentar a competitividade das empresas paraenses. Entre os benefícios estão maior visibilidade institucional, participação em eventos exclusivos e rodadas de negócios, além de acesso mediado a uma rede de contatos com grandes indústrias e parceiros estratégicos.

O programa também favorece o posicionamento das empresas como fornecedoras estratégicas em projetos relevantes no Pará, ao inseri-las em um ambiente de articulação contínua com o setor industrial.

Para o gerente executivo da FIEPA Redes, Fábio Xerfan, a iniciativa contribui diretamente para o desenvolvimento econômico regional. “O Programa Apoiadoras é a porta de entrada para empresas que querem crescer com mais estratégia e proximidade do mercado industrial. Ao integrar essa rede, a empresa passa a acessar oportunidades reais de negócios e fortalecer sua presença junto a grandes indústrias”, afirma.