Pará registra alta de mais de 13% na busca das empresas por crédito em 2025, aponta Serasa

Estado fechou 2025 com crescimento acima da média nacional, impulsionado principalmente pelos pequenos negócios

Gabi Gutierrez
fonte

A utilização do cartão de crédito continua liderando a geração de dívidas e de inadimplência no Pará (Marcelo Casal/ Agência Brasil)

Todas as Unidades Federativas da Região Norte encerraram 2025 com crescimento na demanda das empresas por crédito. No Pará, a alta acumulada no ano foi de 13,1%, segundo o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian.

O desempenho paraense ficou acima da média nacional, que foi de 9,8% no acumulado de 2025. No ranking regional, o maior avanço foi registrado em Roraima (19%), seguido por Amazonas (15,6%) e Tocantins (14,1%). Rondônia apresentou a menor variação no Norte, com crescimento de 7%.

Pequenos negócios puxam crescimento

Em todo o país, o aumento de 9,8% na demanda por crédito em 2025 representa uma aceleração frente ao crescimento de 2,2% observado em 2024.

As micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pelo avanço, com alta de 10% no acumulado anual. As empresas médias registraram crescimento de 5,6%, enquanto as grandes companhias apresentaram variação de 2,8%.

Segundo a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o movimento reflete a necessidade de financiamento diante de um cenário econômico mais restritivo.

“O resultado de 2025 indica um avanço mais intenso da demanda por crédito em relação ao ano anterior, mostrando que as empresas recorreram com mais frequência ao financiamento. Esse movimento foi mais evidente entre os pequenos negócios, para os quais o crédito tem sido fundamental para sustentar o fluxo de caixa em um cenário de juros elevados e atividade econômica mais fraca”, afirma.

Serviços lideram entre os setores

Na análise por setor, o maior crescimento em 2025 foi observado em Serviços, com alta de 14,5%. A categoria “Demais” — que engloba os segmentos Primário, Financeiro e Terceiro Setor — registrou avanço de 13,1%. A Indústria cresceu 7,6%, enquanto o Comércio teve a menor variação, com 4,8%.

Dezembro fecha ano em forte alta

A demanda por crédito das empresas brasileiras cresceu 20,7% em dezembro de 2025, na comparação com o mesmo mês de 2024. O avanço foi puxado principalmente pelas micro e pequenas empresas, com alta de 21,2%. Grandes companhias registraram crescimento de 9,4% e médias, de 7%.

No recorte setorial de dezembro, a maior variação foi registrada na categoria “Demais” (41%), seguida por Serviços (25,8%), Indústria (16,2%) e Comércio (13,5%).

Metodologia

O indicador é construído a partir de consultas mensais de CNPJs na base da Serasa Experian relacionadas a operações de crédito. Esses dados são transformados em número índice (média de 2024 = 100) e segmentados por Unidade Federativa, setor e porte das empresas.

A Serasa Experian integra a Experian, grupo global especializado em dados, analytics e tecnologia para gestão de risco, crédito e prevenção a fraudes.


 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
