Ibovespa sobe 1,4% e atinge novo recorde com entrada de capital estrangeiro

Alta foi puxada por bancos e Petrobras; dólar caiu ao menor nível desde 2024

Da Redação
fonte

O desempenho foi impulsionado principalmente pela entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro (Foto: Divulgação/B3)

O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira (24/2) em alta de 1,40%, aos 191,4 mil pontos, alcançando um novo recorde intradiário. O desempenho foi impulsionado principalmente pela entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro, direcionado sobretudo às chamadas blue chips — grandes empresas de capital aberto.

Entre as companhias que mais contribuíram para a valorização do principal índice da B3 estão Petrobras, Vale e os grandes bancos, que acompanharam o movimento positivo do mercado e ajudaram a reverter o cenário mais pessimista registrado na véspera.

As ações do Santander lideraram os ganhos do dia, com alta de 3,41%, seguidas pelos papéis do Itaú, que avançaram 1,52%. O Banco do Brasil registrou valorização de 1,08%, enquanto o Bradesco subiu 0,80%. Entre as commodities, a Petrobras avançou 2,54% e a Vale teve alta de 0,39%.

No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda e foi cotado a R$ 5,15, o menor patamar desde maio de 2024.

Segundo o especialista em investimentos e sócio da GT Capital, Josias Bento, o Brasil tem sido visto como um destino relativamente seguro para investidores estrangeiros. “O Brasil é um dos portos mais seguros e com boas empresas para esse cenário”, afirmou.

No cenário externo, os mercados acompanham a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma tarifa adicional de 10% sobre produtos importados que não estejam contemplados por exceções. A medida entrou em vigor nesta terça-feira e contribuiu para o desempenho positivo das bolsas no Brasil e no exterior, apesar das incertezas sobre possíveis revisões de acordos comerciais e disputas entre importadores e o governo americano.

