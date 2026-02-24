Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Preço do frango tem variações moderadas nos supermercados de Belém no início do ano

Enquanto preço médio do frango resfriado teve leve aumento em janeiro, frango congelado teve leve queda no preço no mesmo período em supermercado da capital

Jéssica Nascimento

Os consumidores de Belém começaram 2026 enfrentando oscilações nos preços do frango, um dos principais itens de alimentação da população. Embora o frango resfriado tenha apresentado um pequeno aumento em janeiro, o frango congelado registrou uma queda no preço, conforme levantamento realizado pelo Dieese/PA. A pesquisa semanal realizada pela entidade nas principais redes supermercadistas da capital revela tendências moderadas, sem grandes pressões nos valores desse alimento básico.

Quanto ao frango assado, Fábio Rodrigues observou um aumento, com o preço variando de R$ 40 a R$ 70, enquanto Ricardo Santana percebeu uma leve queda, de R$ 55 para R$ 40 a R$ 45. Thalis Afonso, por sua vez, relatou estabilidade, com preços entre R$ 45 e R$ 50, mantendo boa demanda de vendas.

image (Foto: Ivan Duarte)

Frango resfriado: aumento discreto no preço

Os dados mais recentes do Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontam que o preço do frango resfriado apresentou variações leves no início de 2026. A marca Americano, por exemplo, teve uma leve alta de 0,61% entre janeiro de 2026 e dezembro de 2025, passando de R$ 13,11 para R$ 13,19 por quilo. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 0,46%.

image (Foto: Ivan Duarte)

A marca Solon seguiu um comportamento semelhante, mas com variação um pouco mais elevada. O preço médio do quilo do frango passou de R$ 12,41 em dezembro de 2025 para R$ 12,52 em janeiro deste ano, registrando um aumento de 0,89% na comparação mensal e de 1,05% no acumulado anual.

Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, comentou sobre o cenário do mercado: "Nos primeiros dias de 2026, as pesquisas do Dieese indicam estabilidade nos preços do frango, tanto resfriado quanto congelado, sinalizando um início de ano sem pressões significativas sobre esse item."

image (Foto: Ivan Duarte)

Frango congelado: queda no preço

Enquanto o frango resfriado teve aumento, o frango congelado registrou queda nos preços. A marca Americano, por exemplo, viu o preço do quilo cair de R$ 10,13 em dezembro de 2025 para R$ 10,03 em janeiro de 2026, representando uma queda de 1,04%. No comparativo anual (janeiro de 2025 a janeiro de 2026), o preço do produto caiu 2,20%.

image (Foto: Ivan Duarte)

A marca Avispará também apresentou uma redução no preço, que foi de R$ 11 em janeiro de 2025 para R$ 10,18 em janeiro de 2026, uma queda significativa de 7,42% no acumulado de 12 meses.

image (Foto: Ivan Duarte)

O impacto para o consumidor

Os consumidores percebem essas oscilações nos preços de formas diferentes, dependendo de sua rotina e do tipo de frango que costumam adquirir. Fábio Rodrigues, professor, relata que o preço do frango assado tem aumentado nos últimos meses.

image Fábio Rodrigues. (Foto: Ivan Duarte)

"Antes, comprava por R$ 40, R$ 45, mas agora o preço mínimo é de R$ 50. Em alguns lugares, chega até R$ 70", afirmou. Para ele, o frango assado é uma opção prática devido à correria do dia a dia.

Já Ricardo Santana, médico veterinário, tem notado uma leve redução no preço do frango assado, especialmente se comparado ao ano passado.

image Ricardo Santana. (Foto: Ivan Duarte)

"Cheguei a pagar R$ 55 por um frango médio, mas agora o preço caiu para R$ 40, R$ 45. Isso é uma boa notícia, porque consumo frango assado com frequência", disse.

As tendências no mercado de frango em Belém

O mercado de frango em Belém, segundo Thalis Afonso, atendente de uma assadaria, apresenta uma estabilidade nos preços, especialmente no frango assado. 

image Thalis Afonso. (Foto: Ivan Duarte)

"De janeiro até agora, o preço ficou entre R$ 45 e R$ 50. Apesar de uma leve alta desde o fim do ano passado, ainda temos uma boa demanda. Estamos vendendo cerca de 100 frangos assados por dia, com maior procura pelo frango assado de brasa", explicou.

Frango Resfriado (Fonte: Dieese/PA)

Marca Americano

  • Dez/2025: R$ 13,11/kg
  • Jan/2026: R$ 13,19/kg
  • Variação mensal: +0,61%
  • Variação acumulada em 12 meses: +0,46%
     

Marca Solon

  • Dez/2025: R$ 12,41/kg
  • Jan/2026: R$ 12,52/kg
  • Variação mensal: +0,89%
  • Variação acumulada em 12 meses: +1,05%

Frango Congelado (Fonte: Dieese/PA)

Marca Americano

  • Dez/2025: R$ 10,13/kg
  • Jan/2026: R$ 10,03/kg
  • Variação mensal: -1,04%
  • Variação acumulada em 12 meses: -2,20%
     

 Marca Avispará

  • Jan/2025: R$ 11,00/kg
  • Jan/2026: R$ 10,18/kg
  • Variação acumulada em 12 meses: -7,42%

Frango Assado (Relatos de belenenses)

Segundo Fábio Rodrigues

  • Antes: R$ 40 a R$ 45
  • Atualmente: mínimo de R$ 50
  • Pode chegar até: R$ 70

Segundo Ricardo Santana

  • Ano passado: R$ 55 (frango médio)
  • Atualmente: R$ 40 a R$ 45

Segundo Thalis Afonso (assadaria)

  • Preço atual: entre R$ 45 e R$ 50
  • Vendas médias: cerca de 100 frangos por dia
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preço do frango

frango assado

frango resfriado

frango congelado

dieese pa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PREÇO DO GALETO

Preço do frango tem variações moderadas nos supermercados de Belém no início do ano

Enquanto preço médio do frango resfriado teve leve aumento em janeiro, frango congelado teve leve queda no preço no mesmo período em supermercado da capital

24.02.26 7h00

PRODUÇÃO

Restrições da China e possível controle do Brasil acendem alerta no setor da carne no Pará

Cota anual, sobretaxa e debate sobre limites por empresa preocupam produtores e podem impactar exportações estaduais

24.02.26 7h00

EMPREGO

Desemprego cai a 6,8% no Pará, mas informalidade segue em 58,5%

Segundo o IBGE, o estado está entre as 20 unidades da federação que atingiram o menor nível de desemprego já apurado pelo instituto

23.02.26 21h36

MERCADOS

Ibovespa renova máxima histórica, mas fecha em queda de 0,88%

Índice chegou aos 191 mil pontos, mas recuou com pressão externa e bancos

23.02.26 19h04

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

JOVENS CIENTISTAS

Estudantes podem receber bolsa de R$ 300 para pesca artesanal; veja como se inscrever

Estudantes do ensino médio podem se candidatar ao auxílio mensal. Programa federal investe R$ 2,5 milhões para incentivar a ciência no setor

18.02.26 19h49

TECNOLOGIA

Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Programa oferece formação online com foco em computação em nuvem e inteligência artificial generativa, sem exigir experiência prévia

17.02.26 12h41

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda