Preço do frango tem variações moderadas nos supermercados de Belém no início do ano

Os consumidores de Belém começaram 2026 enfrentando oscilações nos preços do frango, um dos principais itens de alimentação da população. Embora o frango resfriado tenha apresentado um pequeno aumento em janeiro, o frango congelado registrou uma queda no preço, conforme levantamento realizado pelo Dieese/PA. A pesquisa semanal realizada pela entidade nas principais redes supermercadistas da capital revela tendências moderadas, sem grandes pressões nos valores desse alimento básico.

Quanto ao frango assado, Fábio Rodrigues observou um aumento, com o preço variando de R$ 40 a R$ 70, enquanto Ricardo Santana percebeu uma leve queda, de R$ 55 para R$ 40 a R$ 45. Thalis Afonso, por sua vez, relatou estabilidade, com preços entre R$ 45 e R$ 50, mantendo boa demanda de vendas.

(Foto: Ivan Duarte)

Frango resfriado: aumento discreto no preço

Os dados mais recentes do Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontam que o preço do frango resfriado apresentou variações leves no início de 2026. A marca Americano, por exemplo, teve uma leve alta de 0,61% entre janeiro de 2026 e dezembro de 2025, passando de R$ 13,11 para R$ 13,19 por quilo. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 0,46%.

(Foto: Ivan Duarte)

A marca Solon seguiu um comportamento semelhante, mas com variação um pouco mais elevada. O preço médio do quilo do frango passou de R$ 12,41 em dezembro de 2025 para R$ 12,52 em janeiro deste ano, registrando um aumento de 0,89% na comparação mensal e de 1,05% no acumulado anual.

Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, comentou sobre o cenário do mercado: "Nos primeiros dias de 2026, as pesquisas do Dieese indicam estabilidade nos preços do frango, tanto resfriado quanto congelado, sinalizando um início de ano sem pressões significativas sobre esse item."

(Foto: Ivan Duarte)

Frango congelado: queda no preço

Enquanto o frango resfriado teve aumento, o frango congelado registrou queda nos preços. A marca Americano, por exemplo, viu o preço do quilo cair de R$ 10,13 em dezembro de 2025 para R$ 10,03 em janeiro de 2026, representando uma queda de 1,04%. No comparativo anual (janeiro de 2025 a janeiro de 2026), o preço do produto caiu 2,20%.

(Foto: Ivan Duarte)

A marca Avispará também apresentou uma redução no preço, que foi de R$ 11 em janeiro de 2025 para R$ 10,18 em janeiro de 2026, uma queda significativa de 7,42% no acumulado de 12 meses.

(Foto: Ivan Duarte)

O impacto para o consumidor

Os consumidores percebem essas oscilações nos preços de formas diferentes, dependendo de sua rotina e do tipo de frango que costumam adquirir. Fábio Rodrigues, professor, relata que o preço do frango assado tem aumentado nos últimos meses.

Fábio Rodrigues. (Foto: Ivan Duarte)

"Antes, comprava por R$ 40, R$ 45, mas agora o preço mínimo é de R$ 50. Em alguns lugares, chega até R$ 70", afirmou. Para ele, o frango assado é uma opção prática devido à correria do dia a dia.

Já Ricardo Santana, médico veterinário, tem notado uma leve redução no preço do frango assado, especialmente se comparado ao ano passado.

Ricardo Santana. (Foto: Ivan Duarte)

"Cheguei a pagar R$ 55 por um frango médio, mas agora o preço caiu para R$ 40, R$ 45. Isso é uma boa notícia, porque consumo frango assado com frequência", disse.

As tendências no mercado de frango em Belém

O mercado de frango em Belém, segundo Thalis Afonso, atendente de uma assadaria, apresenta uma estabilidade nos preços, especialmente no frango assado.

Thalis Afonso. (Foto: Ivan Duarte)

"De janeiro até agora, o preço ficou entre R$ 45 e R$ 50. Apesar de uma leve alta desde o fim do ano passado, ainda temos uma boa demanda. Estamos vendendo cerca de 100 frangos assados por dia, com maior procura pelo frango assado de brasa", explicou.

Frango Resfriado (Fonte: Dieese/PA)

Marca Americano

Dez/2025: R$ 13,11/kg

Jan/2026: R$ 13,19/kg

Variação mensal: +0,61%

Variação acumulada em 12 meses: +0,46%



Marca Solon

Dez/2025: R$ 12,41/kg

Jan/2026: R$ 12,52/kg

Variação mensal: +0,89%

Variação acumulada em 12 meses: +1,05%

Frango Congelado (Fonte: Dieese/PA)

Marca Americano

Dez/2025: R$ 10,13/kg

Jan/2026: R$ 10,03/kg

Variação mensal: -1,04%

Variação acumulada em 12 meses: -2,20%



Marca Avispará

Jan/2025: R$ 11,00/kg

Jan/2026: R$ 10,18/kg

Variação acumulada em 12 meses: -7,42%

Frango Assado (Relatos de belenenses)

Segundo Fábio Rodrigues

Antes: R$ 40 a R$ 45

Atualmente: mínimo de R$ 50

Pode chegar até: R$ 70

Segundo Ricardo Santana

Ano passado: R$ 55 (frango médio)

Atualmente: R$ 40 a R$ 45

Segundo Thalis Afonso (assadaria)

Preço atual: entre R$ 45 e R$ 50

Vendas médias: cerca de 100 frangos por dia