Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Programa oferece formação online com foco em computação em nuvem e inteligência artificial generativa, sem exigir experiência prévia

Da Redação
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto/Freepik: @jcomp)

Moradores do Pará estão entre os brasileiros que podem disputar uma das 50 mil bolsas gratuitas de capacitação em computação em nuvem e inteligência artificial generativa oferecidas pelo programa Santander Jornada Tech AWS. A iniciativa busca qualificar profissionais em tecnologias consideradas estratégicas para o futuro do trabalho e está com inscrições abertas até o dia 15 de março.

O programa é resultado de uma parceria entre uma instituição financeira e a Amazon Web Services (AWS), empresa referência mundial em serviços de nuvem. A formação é aberta ao público em geral e não exige experiência prévia na área de tecnologia, o que amplia o acesso a estudantes, profissionais em transição de carreira e interessados em ingressar no setor.

As inscrições podem ser feitas em https://app.santanderopenacademy.com, onde os candidatos terão acesso às duas trilhas de aprendizagem oferecidas. A primeira é voltada à computação em nuvem e apresenta os fundamentos dessa tecnologia, além de preparar os participantes para o exame de certificação AWS Cloud Foundation. Já a segunda trilha é focada em inteligência artificial generativa, abordando conceitos essenciais e conteúdos voltados à certificação AWS AI Certified Practitioner.

De acordo com Carolina Learth, Senior Head de Plataformas de Educação da instituição bancária, o objetivo é ampliar o acesso a competências valorizadas pelo mercado. “A parceria com a AWS reforça nossa missão de abrir portas para que mais brasileiros tenham acesso a conhecimento de ponta e possam se preparar para as profissões do futuro. O Santander Jornada Tech democratiza habilidades estratégicas, ao mesmo tempo em que fortalece o ecossistema de inovação do país”, afirmou.

Além da formação, os participantes com melhor desempenho terão a oportunidade de obter certificações reconhecidas internacionalmente. Ao final do programa, os 50 alunos mais bem avaliados receberão vouchers para realizar gratuitamente as provas oficiais da AWS, o que pode ampliar as chances de inserção e crescimento no mercado de tecnologia.

A iniciativa também busca contribuir para reduzir o déficit de profissionais qualificados em áreas como computação em nuvem e inteligência artificial, que têm apresentado crescimento acelerado nos últimos anos. Com a expansão da transformação digital em diferentes setores, a demanda por especialistas nessas tecnologias tem aumentado, criando novas oportunidades de emprego e renda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

programa oferece formação online

bolsas gratuitas em cloud e ia

capacitação

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

TECNOLOGIA

Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Programa oferece formação online com foco em computação em nuvem e inteligência artificial generativa, sem exigir experiência prévia

17.02.26 12h41

AÇAÍ NA CAPITAL PARAENSE

R$ 42 o litro: açaí médio e grosso têm leve alta em janeiro, mas encarecem até 17% em um ano

Entressafra, chuvas e falta de Incentivo agrícola elevam preços do açaí em Belém

17.02.26 7h15

Consumo sob demanda

Comerciantes relatam retração nas vendas de carnaval em Belém

Lojistas e economista justificam comportamento pelo tempo mais curto de folia e o conflito com outros gastos importantes

17.02.26 7h00

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Dificuldades

Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

Pesquisa aponta que despesas essenciais concentram mais da metade dos gastos e apenas 14% dos moradores do Norte consideram fácil administrar as finanças

10.02.26 7h00

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

REESTRUTURAÇÃO

Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Terreno localizado em Benevides integra o primeiro lote de 21 imóveis ofertados em leilões digitais marcados para fevereiro

10.02.26 14h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda