Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Moradores do Pará estão entre os brasileiros que podem disputar uma das 50 mil bolsas gratuitas de capacitação em computação em nuvem e inteligência artificial generativa oferecidas pelo programa Santander Jornada Tech AWS. A iniciativa busca qualificar profissionais em tecnologias consideradas estratégicas para o futuro do trabalho e está com inscrições abertas até o dia 15 de março.

O programa é resultado de uma parceria entre uma instituição financeira e a Amazon Web Services (AWS), empresa referência mundial em serviços de nuvem. A formação é aberta ao público em geral e não exige experiência prévia na área de tecnologia, o que amplia o acesso a estudantes, profissionais em transição de carreira e interessados em ingressar no setor.

As inscrições podem ser feitas em https://app.santanderopenacademy.com, onde os candidatos terão acesso às duas trilhas de aprendizagem oferecidas. A primeira é voltada à computação em nuvem e apresenta os fundamentos dessa tecnologia, além de preparar os participantes para o exame de certificação AWS Cloud Foundation. Já a segunda trilha é focada em inteligência artificial generativa, abordando conceitos essenciais e conteúdos voltados à certificação AWS AI Certified Practitioner.

De acordo com Carolina Learth, Senior Head de Plataformas de Educação da instituição bancária, o objetivo é ampliar o acesso a competências valorizadas pelo mercado. “A parceria com a AWS reforça nossa missão de abrir portas para que mais brasileiros tenham acesso a conhecimento de ponta e possam se preparar para as profissões do futuro. O Santander Jornada Tech democratiza habilidades estratégicas, ao mesmo tempo em que fortalece o ecossistema de inovação do país”, afirmou.

Além da formação, os participantes com melhor desempenho terão a oportunidade de obter certificações reconhecidas internacionalmente. Ao final do programa, os 50 alunos mais bem avaliados receberão vouchers para realizar gratuitamente as provas oficiais da AWS, o que pode ampliar as chances de inserção e crescimento no mercado de tecnologia.

A iniciativa também busca contribuir para reduzir o déficit de profissionais qualificados em áreas como computação em nuvem e inteligência artificial, que têm apresentado crescimento acelerado nos últimos anos. Com a expansão da transformação digital em diferentes setores, a demanda por especialistas nessas tecnologias tem aumentado, criando novas oportunidades de emprego e renda.