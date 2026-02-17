Pará amplia em 20 MW a capacidade de geração de energia elétrica em janeiro, segundo ANEEL

Em janeiro, a capacidade instalada de geração de energia elétrica no Brasil cresceu 543 MW, impulsionada principalmente pela entrada em operação de usinas solares fotovoltaicas. O Pará contribuiu para essa expansão ao acrescentar 20 MW à sua capacidade de geração, com a entrada em funcionamento de uma nova usina termelétrica.

Com essa expansão, o Brasil passou a contar com 216,9 GW de capacidade instalada, o que representa o potencial máximo de geração de energia elétrica das usinas já fiscalizadas e autorizadas para operar no país. Esse número não corresponde à energia gerada continuamente, mas à capacidade técnica disponível para atender aos momentos de maior demanda.

Segundo dados da ANEEL, o Pará soma cerca de 22,8 GW de potência fiscalizada, o equivalente a aproximadamente 10,5% da capacidade total do país, consolidando-se como um dos principais estados geradores de energia elétrica do Brasil.

Ao todo, 13 empreendimentos passaram a operar no país no primeiro mês do ano. Desse total, 11 foram usinas solares, responsáveis por 509 MW adicionados ao sistema elétrico nacional. Também entraram em operação uma usina termelétrica, com 20 MW, e uma pequena central hidrelétrica, com 14 MW.

Expansão por estado

Quatro estados, em diferentes regiões do país, concentraram os novos empreendimentos liberados em janeiro. Minas Gerais liderou a expansão, com 409 MW, provenientes da entrada em operação de nove usinas. Na sequência aparecem a Bahia, com 100 MW e duas usinas; o Pará, com 20 MW e uma usina; e o Paraná, com 14 MW, também com um empreendimento.

Minas Gerais: 409 MW (nove usinas)

Bahia: 100 MW (duas usinas)

Pará: 20 MW (uma usina)

Paraná: 14 MW (uma usina)

Regional

Em uma comparação entre os estados da Região Norte mostra que o Pará concentra a maior capacidade instalada de geração de energia elétrica da região, com cerca de 22,8 GW. Em seguida aparece Rondônia, com 8,3 GW, enquanto Amazonas (2,2 GW) e Tocantins (2,0 GW) registram volumes semelhantes. Roraima (0,5 GW) e Acre (0,14 GW) têm as menores capacidades.