Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Comerciantes relatam retração nas vendas de carnaval em Belém

Lojistas e economista justificam comportamento pelo tempo mais curto de folia e o conflito com outros gastos importantes

Maycon Marte
fonte

Comércio se quixa de vendas inferiores ao carnval do ano passado (Wagner Santana | O Liberal)

As vendas para o carnaval de 2026 registraram desempenho abaixo das expectativas no comércio de Belém, especialmente em lojas de artigos festivos e fantasias, segundo empresários e gerentes, que relatam queda na procura em relação ao ano passado. Fatores como a redução do período carnavalesco, o impacto dos gastos escolares no início do ano e o consumo mais cauteloso por parte da população podem ter influenciado esse cenário. Além desses fatores, o economista paraense Nélio Bordalo também acrescenta a despesa com os impostos e o êxodo de foliões para o carnaval em outros municípios e estados, mas, principalmente, a data do carnaval, que este ano caiu antes do pagamento da maioria dos trabalhadores.

Na manhã desta segunda-feira (16/02), pré-feriado de carnaval, as ruas do comércio estavam bem menos cheias do que o habitual. Enquanto lojistas descrevem o movimento menor como comum, os consumidores que estavam, pareciam ter interesses pontuais, como comemorações de aniversários. O centro comercial fica fechado durante o feriado de carnaval e só retorna na quarta-feira (18/02) a partir das 12h. Em algumas lojas o retorno pode ocorrer apenas na quinta-feira (19/02).

A empresária local Janaína Castro afirma que a movimentação nas semanas que antecederam a folia ficou aquém do observado em 2025. “Foi bem abaixo. O pessoal procurando adereços foi muito abaixo do que o ano passado”, disse. Segundo ela, a antecipação do calendário carnavalesco pode ter influenciado o comportamento do consumidor. “Ano passado o Carnaval foi em março, esse ano foi em fevereiro. Aí junta com o período escolar, o pessoal gasta com escola e sobra pouco para o Carnaval”, explicou.

Apesar da queda, a empresária disse que a preparação seguiu o padrão dos anos anteriores, com exposição dos produtos logo após o Natal. “A gente sempre adianta todas as festas. Já começa carnaval, depois festa junina e o natal, porque o pessoal que trabalha com artesanato já procura antes”, relatou. Ela informou ainda que a loja permanecerá fechada na terça e quarta-feira de Carnaval, retomando as atividades na quinta-feira, devido ao baixo movimento e à chuva recorrente no período.

Situação semelhante foi observada por Johnny Silva, gerente de uma loja de acessórios no centro comercial de Belém. “As vendas estão um pouquinho mais baixas. Ano passado era melhor. As procuras começaram depois, não começaram antes”, afirmou. Segundo ele, o fluxo no pré-feriado também foi considerado fraco, comportamento comum quando os foliões já estão nos blocos ou já adquiriram os itens necessários. “Alguns ainda procuram acessórios, mas são poucos”, disse.

Mesmo com a redução nas vendas, Johnny destacou que o impacto financeiro tende a ser limitado, já que parte do estoque pode ser reaproveitada em anos seguintes. “Esse ano a gente nem comprou muitas coisas, porque já temos bastante do ano passado. O que sobra conseguimos segurar para o próximo Carnaval”, explicou. Após a folia, a loja deve iniciar a transição para produtos de Páscoa e outras datas comemorativas.

Do lado dos consumidores, o movimento mais fraco foi percebido como uma oportunidade para compras mais tranquilas. A bancária Renata Reis aproveitou o pré-feriado para adquirir itens para uma festa de aniversário e também para o Carnaval. “Eu sabia que ia estar mais vazio, então deixei para vir hoje. Está tudo muito tranquilo, preços bons, encontrei tudo que eu queria”, relatou. Segundo ela, ainda havia variedade de fantasias e adereços disponíveis nas prateleiras.

VEJA MAIS

 

Gastos

O economista paraense Nélio Bordalo aponta que o cenário reflete um comportamento de consumo mais seletivo no início do ano, quando despesas obrigatórias, como material escolar, impostos e contas acumuladas, competem com os gastos em lazer. Para os lojistas, a expectativa agora se volta para o ciclo de festas juninas, considerado um dos períodos mais fortes do calendário comercial local.

“Fevereiro é um mês pesado para o bolso do paraense, devido ao acúmulo de impostos (IPVA, IPTU), mensalidades escolares, matrículas e compras de material e uniformes, e o pagamento das compras feitas no cartão de crédito em dezembro e janeiro (Natal/Ano Novo e das confraternizações) reduziram o poder de compra e os gastos dos foliões para o Carnaval, com isso foi necessário priorizar os itens de consumo (bebidas, refeições,  transporte e hospedagem)”, avalia o economista.

Ele ainda projeta a possibilidade de os brincantes estarem reaproveitando fantasias e adereços de festas anteriores como estratégia para economizar. Isso, somado ao fato de que muitos foliões optaram por aproveitar carnavais de outros municípios e estados, além do prazo de pagamento, que, segundo Bordalo, não caiu antes da festança na maioria dos casos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EXPANSÃO

Pará amplia em 20 MW a capacidade de geração de energia elétrica em janeiro, segundo ANEEL

Estado registra nova usina termelétrica e contribui para crescimento de 543 MW da matriz elétrica brasileira no mês

17.02.26 14h07

TECNOLOGIA

Paraenses podem concorrer a 50 mil bolsas gratuitas em Cloud e IA

Programa oferece formação online com foco em computação em nuvem e inteligência artificial generativa, sem exigir experiência prévia

17.02.26 12h41

AÇAÍ NA CAPITAL PARAENSE

R$ 42 o litro: açaí médio e grosso têm leve alta em janeiro, mas encarecem até 17% em um ano

Entressafra, chuvas e falta de Incentivo agrícola elevam preços do açaí em Belém

17.02.26 7h15

Consumo sob demanda

Comerciantes relatam retração nas vendas de carnaval em Belém

Lojistas e economista justificam comportamento pelo tempo mais curto de folia e o conflito com outros gastos importantes

17.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Dificuldades

Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

Pesquisa aponta que despesas essenciais concentram mais da metade dos gastos e apenas 14% dos moradores do Norte consideram fácil administrar as finanças

10.02.26 7h00

INDÚSTRIA

Fim da jornada 6x1 pode colocar mais de 115 mil empregos em risco no Pará, diz Fiepa

Entidade alerta para impactos econômicos e sociais da proposta em debate no Congresso e no governo federal, com efeitos mais severos sobre micro e pequenas empresas industriais do estado

15.02.26 6h00

BRASIL

PIS/Pasep 2026: pagamento do abono salarial inicia nesta segunda (16); veja regras e quem recebe

O abono salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e funciona como uma espécie de 14º salário para quem atende aos critérios previstos em lei.

16.02.26 8h45

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda