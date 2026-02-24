Capa Jornal Amazônia
Calendário Bolsa Família 2026: veja quem recebe R$ 690 na última semana de fevereiro

A orientação é que os beneficiários acompanhem atentamente as datas oficiais para evitar atrasos no saque ou movimentação do benefício

Gabrielle Borges
fonte

O pagamento do Bolsa Família ocorre conforme o número do NIS (Divulgação)

O calendário do Bolsa Família referente a fevereiro de 2026 entra na reta final nesta semana. A partir da segunda-feira (23), a liberação dos valores contempla os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6 a 0, encerrando o cronograma mensal na próxima sexta-feira.

Quem recebe na última semana de fevereiro?

A Caixa Econômica Federal mantém o modelo escalonado de pagamentos. Nesta terça-feira (24), recebem as famílias com NIS final 7. Os depósitos seguem de forma sequencial até alcançar o último grupo previsto no calendário.

Em fevereiro, além do valor médio de R$ 690, parte dos beneficiários também pode receber o auxílio complementar do programa Gás do Povo, destinado à compra do botijão de gás de cozinha, conforme os critérios estabelecidos.

Como consultar o período de pagamento?

A orientação é que os beneficiários acompanhem atentamente as datas oficiais para evitar atrasos no saque ou movimentação do benefício. A consulta pode ser feita pelos canais digitais da Caixa e pelo aplicativo do programa, onde também é possível verificar valores e eventuais adicionais.

Veja os próximos pagamentos da semana

O pagamento do Bolsa Família é feito de forma escalonada, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o final do Número de Inscrição Social (NIS). Nesta reta final de fevereiro, o cronograma segue o seguinte calendário:

  • Terça-feira (24) – NIS final 7
  • Quarta-feira (25) – NIS final 8
  • Quinta-feira (26) – NIS final 9
  • Sexta-feira (27) – NIS final 0

Com a liberação para os beneficiários de NIS final 0, na sexta-feira, a Caixa Econômica Federal conclui o calendário de pagamentos de fevereiro do Bolsa Família.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda mensal familiar seja de até R$ 218 por pessoa. O cálculo é simples: soma-se a renda total de todos os moradores da casa e divide-se pelo número de integrantes. Se o resultado for inferior a R$ 218, a família pode se enquadrar nos critérios do programa.

Além da renda, é necessário cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, como:

  • Manter crianças e adolescentes matriculados e frequentando a escola;
  • Realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;
  • Garantir que a carteira de vacinação esteja atualizada.

Onde se cadastrar?

O primeiro passo para tentar receber o benefício é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que reúne informações de famílias de baixa renda e serve como base para diversos programas sociais.

A inscrição deve ser feita presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. No entanto, é importante destacar que estar no CadÚnico não garante entrada automática no Bolsa Família.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Palavras-chave

economia

Bolsa Família

pagamentos fevereiro bolsa família

Bolsa Família 2026
