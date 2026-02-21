Capa Jornal Amazônia
Pará lidera economia do Norte e Belém é a capital mais independente financeiramente

Dados do IBGE revelam que a capital paraense é a menos dependente de repasses federais e interior registra os maiores PIBs por habitante da Amazônia

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

O Pará se consolidou como a principal potência econômica da região Norte, apresentando indicadores de autonomia financeira e riqueza por habitante que superam estados vizinhos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que Belém é a capital com a menor dependência de recursos externos da região, enquanto cidades do interior registram os maiores índices de Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Amazônia. O levantamento, que cruza dados de arrecadação de 2024 e produção de riqueza de 2023, desenha um cenário de solidez fiscal e crescimento para o estado.

A capacidade de Belém em manter a máquina pública com recursos próprios é um dos principais destaques. Em 2024, o índice de "transferências correntes" da capital paraense foi de apenas 56,48% em relação às suas receitas brutas. O número coloca Belém como a capital mais independente do Norte, superando Palmas (61,11%), Manaus (63,29%), Rio Branco (66,17%) e Macapá, que possui a maior dependência, com 76,84%.

Belém é a capital mais independente financeiramente da região

Além da autonomia, a capital paraense demonstra força na arrecadação. Com receitas brutas que somaram R$ 5,85 bilhões em 2024, Belém se firma como a segunda maior economia do Norte em volume financeiro. O montante é superior ao registrado por outras capitais, como Porto Velho (R$ 2,98 bilhões), Boa Vista (R$ 2,92 bilhões) e Palmas (R$ 2,34 bilhões), ficando atrás somente de Manaus.

No interior do estado, o cenário de independência se repete. O município de Barcarena, por exemplo, apresenta uma taxa de transferências correntes de apenas 47,54%. O índice é considerado raro na região e sinaliza uma economia local diversificada e com alta solidez fiscal, impulsionada pelas atividades industriais e portuárias.

Municípios paraenses lideram ranking de riqueza por habitante

A força econômica do Pará é ainda mais evidente quando se observa o PIB per capita, que mede a riqueza produzida dividida pelo número de habitantes. De acordo com os dados de 2023, Vitória do Xingu é a detentora do maior PIB per capita da região Norte, atingindo R$ 255.464,67. O município de Canaã dos Carajás aparece em seguida, com R$ 215.643,17, enquanto Parauapebas registra R$ 98.646,44.

Para efeito de comparação, a riqueza por habitante em Vitória do Xingu é quatro vezes superior à de Manaus (R$ 61,8 mil), que possui o maior PIB per capita entre as capitais nortistas. O desempenho do interior paraense também supera com larga margem os índices de Macapá (R$ 41,7 mil) e Rio Branco (R$ 35,5 mil), evidenciando o impacto da mineração e da energia na economia estadual.

Indicadores sociais apontam melhoria na qualidade de vida

O reflexo desse desempenho econômico aparece nos indicadores sociais. No Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Belém (0,746) está entre as três melhores capitais do Norte, à frente de Manaus (0,737), Porto Velho (0,736), Macapá (0,733) e Rio Branco (0,727).

O mercado de trabalho também mostra sinais de resistência. O percentual da população com rendimento mensal de até meio salário mínimo em Belém é de 39%. Já em municípios do interior ligados ao agronegócio e à mineração, como Novo Progresso (35,2%) e Redenção (38,5%), os índices são ainda menores, indicando uma menor fatia da população em situação de vulnerabilidade extrema em comparação a outras áreas da Amazônia.

A economia do Pará em números

Autonomia das capitais (menor dependência de repasses externos):

  • Belém (PA): 56,48%
  • Palmas (TO): 61,11%
  • Manaus (AM): 63,29%
  • Rio Branco (AC): 66,17%
  • Macapá (AP): 76,84%

Maiores PIBs per capita do Norte (cidades do Pará):

  • Vitória do Xingu: R$ 255.464,67
  • Canaã dos Carajás: R$ 215.643,17
  • Parauapebas: R$ 98.646,44

IDHM das Capitais (desenvolvimento humano):

  • Palmas: 0,788
  • Boa Vista: 0,752
  • Belém: 0,746
  • Manaus: 0,737
  • Porto Velho: 0,736

Fonte: IBGE

