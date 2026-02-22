Veja os 132 pontos de venda autorizados pela Vigilância Sanitária a comercializar açaí em Belém

Belém possui 132 pontos de vendas aptos para a comercialização de açaí. O balanço foi divulgado pela prefeitura neste domingo (22/2). Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros. Confira os locais.

A lista é constantemente atualizada e o licenciamento tem validade até 31 de março de 2026, quando será divulgada a nova relação de estabelecimentos aptos para comercialização ao longo do ano. Os pontos que receberam autorização podem ser conferidos clicando neste link, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A Sesma reforçou que os proprietários solicitem a renovação do licenciamento dentro do prazo ou, no caso daqueles que ainda não possuem o documento, que iniciem o processo para adequação às normas sanitárias.

Emissão do licenciamento

A licença de funcionamento da Vigilância Sanitária é emitida após vistoria nos estabelecimentos comerciais e constatação do cumprimento das normas vigentes. Nos pontos de venda de açaí, a equipe da Casa do Açaí verifica o cumprimento do Decreto Estadual nº 326/2012.

A inspeção sanitária avalia se o estabelecimento possui estrutura física e hidrossanitária compatível com a atividade, além dos equipamentos necessários para todas as etapas do processamento do açaí, que incluem: catação/peneiramento, lavagem, sanitização (imersão por 15 minutos em água clorada), branqueamento (choque térmico com imersão em água a 80°C e posterior resfriamento em água fria ou em temperatura ambiente) e despolpamento.

Também é verificada a existência de equipamento ou recipiente adequado para armazenamento da polpa sob refrigeração.

Os manipuladores devem utilizar uniformes completos, e a área de manipulação, bem como o entorno do ponto de venda, deve estar limpa e organizada. O resíduo gerado (caroço) deve ser acondicionado de maneira adequada.

Após o cumprimento dessas exigências, a equipe emite a licença, que deve ser fixada em local visível ao público. Todas as licenças têm validade até 31 de março de 2026. Os estabelecimentos licenciados em 2025 devem solicitar a renovação dentro do prazo. Após a emissão da licença, o nome do ponto passa a constar na lista oficial.

Para solicitar a primeira licença ou a renovação, é necessário acessar a página da Vigilância Sanitária no site da Secretaria Municipal de Saúde e seguir as orientações disponíveis na aba “Secretaria – Licenciamento”.

VEJA A LISTA DE TODOS OS LOCAIS APTOS:

Açaí do Gaia, avenida Conselheiro Furtado, 3105, Batista Campos; Açaí K, avenida Serzedelo Correa, 305, Batista Campos; Açaí do Batista, rua Serzedelo Correa, 861, Batista Campos; Ivaneide Wanzeler dos Santos, Passagem Mirandinha, 157, Barreiro; Açaí do Guido, Rua do Japonês, 3-A, Bengui; Bengui Açaí, Rua São Pedro, 204, Bengui; Grupo Açaí 2 Irmãos LTDA, Rua Principal, 62, Cabanagem; Açaí do Ronaldo, Rua Morada dos Ventos, 29, Cabanagem; Açaí Duelvis Nature Travessa Henrique Dias, 166, Cabanagem; Leidiane dos Santos Meireles da Silva, Avenida Brasil, 100, Cabanagem; Açaí da Galeria, av. Presidente Vargas, 560, Campina; Açaí do Cascaes, Rua Carlos Gomes, 193, Campina; Luiz Vanderlei Novaes Ferreira, Rua Carlos Gomes, 93, Campina; Açaí de Ponta, rua Doutor Silva Rosa, 692, Canudos; Açaí do Yan, Rua Roso Danin, 1099, Canudos; Cantinho do Açaí, rua Euclides da Cunha, 126-A, Castanheira; Açaí, Passagem Lopo de Castro, 47, Cidade Velha; Açaí do Honorato, Rua São Boaventura, 11, Cidade Velha; Sueli Pinheiro Correa, Rua Ângelo Custódio, 585, Cidade Velha; Mais Açaí, travessa de Breves, 518, Cidade Velha; Açaí do Cardoso, av. Roberto Camelier, 1850, Condor; Açaí da Kiki, av. Alcindo Cacela, 3874, Condor; Açaí do Simão, Rua Nova, 1a, 430, Condor; Açaí do Davi, avenida Roberto Camelier, 1967, Condor; Açaí do Zé, Travessa dos Tupinambás, 2084, Condor; Açaí do Zé, travessa Nove de Janeiro, 3116, Condor; Açaí do Zeca, Travessa dos Tupinambás, 1555, Condor; Açaí do Magrão, Rua Lauro Malcher, 3370, Condor; Açaí do Zé, avenida Roberto Camelier, 1919, ap. 100, Condor; Açaí Mano a Mano, Conjunto Satélite WE-8, Coqueiro; Grupo Açaí Salmo 23, tv. WE 8, conjunto Satélite, 595, Coqueiro; Açaí Pirâmide, conjunto Jardim Maguari, 45, alameda 3, Coqueiro; Açaí do Abraão Satélite, Travessa WE9, Conjunto Satélite, 656, Coqueiro; Açaí do Josenil, Rua dos Mundurucus, 2516, Cremação; Açaí da Nita, Rua São Miguel, S/N, Box 2, Cremação; Antônio Augusto da Costa, travessa 14 de março, 2629, Cremação; Açaí do Rodrigol, travessa 14 de março, 3162, Cremação; Yann Wesche de Mattos Faria, avenida Fernando Guilhon, 783-B, Cremação; Açaí da Zaira, rua Fernando Guilhon, 1963, Cremação; Açaí do André, Rua dos Timbiras, 2577, Cremação; Açaí do Anderson, avenida Doutor Freitas, 3361, Curió-Utinga; Glória a Deus Nosso Açaí, passagem Napoleão Laureano, 198, Guamá; Açaí do Júnior, Passagem Mucajás, 70, Guamá; Açaí do Lobão, travessa Castelo Branco, 50-Casa B, Guamá; Açaí do Papi, passagem Monte Serrat, 50, Guamá; Açaí do Dedel, avenida José Bonifácio, 2653 A, Guamá; Açaí da Japonesa, travessa 25 de junho, 164-A, Guamá; Açaí do Naldo, avenida José Bonifácio, 2648, Guamá; Açaí Bool Vila Monte Serrat, 03, Guamá; Açaí do Paulo, avenida José Bonifácio, 2348, Guamá; Açaí Especial do Irmão, Travessa Mucajás, 8, Guamá; Açaí do Diel, passagem Rui Barbosa, 153, Guamá; Valmir Coutinho David, Rua Silva Castro, 550, Guamá; Maria Cristolange Alves Wanzeler, travessa Guerra Passos, 1119, Guamá; Açaí da Rosa, passagem São José de Ribamar, 86, Agulha, Icoaraci; Distribuidora de Açaí Deus é fiel, rua 8 de Maio, 585, Icoaraci; Vitaminosa do Baixinho, trav. De Breves, 1250, Jurunas; Açaí do Dinho, passagem Moura Carvalho, 2, entrada Vila Nova, Jurunas; Açaí do JN, trav. Dos Tupinambás, 561, Jurunas; Açaí do Preto, Rua dos Caripunas, 728, Jurunas; Açaí da Ju, travessa Monte Alegre, 1412, Jurunas; Ivanildo Brabo Soares, Rua dos Pariquis, 198, Jurunas; Açaí do Cream, Rua São Miguel, 58, QD C, Jurunas; Super Açaí da Ilha, Passagem Jacob, 14, Jurunas; La Fábrica de Açaí LTDA, avenida Roberto Camelier, 284, Jurunas; Tomy Açaí, avenida Engeheiro Fernando Guilhon, 962 Jurunas; Açaí do Jaime, rua dos Timbiras, 349, Jurunas; Açaí do Francisco, Rua dos Tamoios, 86, Jurunas; Açaí da Mônica, Passagem Liberdade, 151, Jurunas; Açaí do Mundinho, avenida Bernardo Sayão, 1921, Jurunas; Ponto da Benção, travessa Monte Alegre, 124, Jurunas; Açaí do Pastor, avenida Roberto Camelier, 1599, Jurunas; Açaí da Eliete, Quadra 30, Box 6, Mangueirão; Valdete Ferreira Lima, Rod. Transcoqueiro, 73-A, Mangueirão; Açaí Deus Proverá, Rua Vinte e Nove, Conjunto Promorar, 181, Qd 44, Maracangalha; Açaí do Vulcão, Avenida Dalva, 266, Marambaia; Açaí Tropicana, Rua da Mata, 56, Feira da Marambaia, Marambaia; Açaí do Cowboy, Rua WE-3, 532, Marambaia; Esquina do Açaí, Passagem Cajuí, 28 - Casa B, Marambaia; Açaí Bis, Avenida Dalva, 75, Marambaia; Emanuel Melo Martins, passagem 28 de março, 83, Marambaia; Açaí do Playboy, passagem Heróis de Montese, 124, Marambaia; Açaí Duque, av. Duque de Caxias, 1135, Marco; Sê Tu uma bênção, passagem Rosa Maria, 59-B, Marco; Açaí do Dadá, rua Acatauassu Nunes, 8, Marco; Açaí da 25, avenida Rômulo Maiorana, 45, Marco; Açaí do Alexandre, avenida Romulo Maiorana, 901, Marco; Nativa Comércio de Açaí, avenida Duque de Caxias, 165, Marco; Açaí do Zeca, travessa Curuzu, 1029, Marco; Frangão da Duque, avenida Duque de Caxias, 1128, Marco; Aldenira Marques Soares, Passagem Maranhão, 16, Montese; Carlos Matias Gomes, rua São Domingos, 434, Montese; Açaí do Francisco, avenida Alcindo Cacela, 1298, Nazaré; Dr. Açaí, travessa Doutor Moraes, 556, Nazaré; Açaí do Alonso, rua João Balbi, 55, Nazaré; Açaí da Cris, Rua SN1, Quadra 14 - Park Situação, Outeiro; Açaí das Meninas, travessa Soledade, 37-B, Paracuri; B. S. Alimentos LTDA, rua Mário Andreazza, 8, Parque Guajará; Amazon Fructus, rodovia Augusto Montenegro, 9677, Parque Verde; Açaí do Heron, trav. Mauriti, 1333; Pedreira; Açaí do Amaral, travessa Barão do Triunfo, 1045, Pedreira; Jane Comércio de Açaí LTDA, travessa Timbó, 969, Pedreira; Doce Açaí, rua Antônio Everdosa, 1582, Pedreira; Big Bom Açaí, travessa Curuzu, 392, Pedreira; Açaí da Cris, avenida Antônio Everdosa, 1110, Pedreira; Açaí do Matheus, travessa Angustura, 1585, Pedreira; Açaí do Anderson, Travessa Curuzu, 453, Pedreira; Rei do Açaí, avenida Marquês de Herval, KITNET 01 - baixo, 1734, Pedreira; Açaí que eu gosto, Passagem Samaúma, 21, Pratinha; Açaí da Cris, Travessa Pirajá, 159-A, Sacramenta; Açaí da Mena, passagem Bom Sossego, 204, Sacramenta; GR da Costa Comércio de Polpas LTDA, avenida Pedro Álvares Cabral, 3335, Sacramenta; Afonso Pinto da Silva Neto, avenida Governador José Malcher, 201, São Brás; Divino Açaí do Pará Ind. Com. De Polpas LTDA, travessa 3 de Maio, 1803, São Brás; Açaí do Anderson Castelo Branco, travessa Castelo Branco, 720, São Brás; Égua Du Açaí, avenida Rômulo Maiorana, 128, São Brás; M Barreto Açaí LTDA, Rua Gama, 2, Tapanã; Empório Roxinho, Conjunto Tapajós, Rua Cocais, 2, Tapanã; Açaí de Ponta 2, passagem São João, 401, Telégrafo; Açaí do Ivanei, travessa Magno de Araújo, 7, Telégrafo; Açaí do Arlen, rua Magno de Araújo, 165, Telégrafo; Açaí do Seu Orlando, travessa Magno de Araújo, 51, Telégrafo; Açaí Salmo 23, rua 15 de Agosto, 18 C, Tenoné; Dany Fernandes Dutra, Quinta Linha, 49, Tenoné; Açaídera, passagem Dom Zico, 175, Terra Firme; Açaí Premium, travessa Dom Romualdo de Seixas, 907, Umarizal; Açaí Real, travessa 14 de março, 46-A, Umarizal; Açaí Ação, travessa 9 de Janeiro, 204, Umarizal; Açaí da 14 de março, rua João Balbi, 794, Umarizal; Açaí Du Elvis Umarizal, rua Antônio Barreto, 478, Umarizal; Iaçá Polpas de Frutas, rua Antônio Barreto, 821, Umarizal; Açaí do Vano, avenida Julio Cesar, 3864, Val de Cans.