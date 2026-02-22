Capa Jornal Amazônia
Veja os 132 pontos de venda autorizados pela Vigilância Sanitária a comercializar açaí em Belém

Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros

Saul Anjos

Belém possui 132 pontos de vendas aptos para a comercialização de açaí. O balanço foi divulgado pela prefeitura neste domingo (22/2). Os estabelecimentos estão presentes em diversos bairros da capital, especialmente entre os bairros Jurunas, Guamá, Cremação, Marco, Pedreira, Umarizal, entre outros. Confira os locais.

A lista é constantemente atualizada e o licenciamento tem validade até 31 de março de 2026, quando será divulgada a nova relação de estabelecimentos aptos para comercialização ao longo do ano. Os pontos que receberam autorização podem ser conferidos clicando neste link, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A Sesma reforçou que os proprietários solicitem a renovação do licenciamento dentro do prazo ou, no caso daqueles que ainda não possuem o documento, que iniciem o processo para adequação às normas sanitárias.

Emissão do licenciamento

A licença de funcionamento da Vigilância Sanitária é emitida após vistoria nos estabelecimentos comerciais e constatação do cumprimento das normas vigentes. Nos pontos de venda de açaí, a equipe da Casa do Açaí verifica o cumprimento do Decreto Estadual nº 326/2012.

A inspeção sanitária avalia se o estabelecimento possui estrutura física e hidrossanitária compatível com a atividade, além dos equipamentos necessários para todas as etapas do processamento do açaí, que incluem: catação/peneiramento, lavagem, sanitização (imersão por 15 minutos em água clorada), branqueamento (choque térmico com imersão em água a 80°C e posterior resfriamento em água fria ou em temperatura ambiente) e despolpamento.

Também é verificada a existência de equipamento ou recipiente adequado para armazenamento da polpa sob refrigeração.

Os manipuladores devem utilizar uniformes completos, e a área de manipulação, bem como o entorno do ponto de venda, deve estar limpa e organizada. O resíduo gerado (caroço) deve ser acondicionado de maneira adequada.

Após o cumprimento dessas exigências, a equipe emite a licença, que deve ser fixada em local visível ao público. Todas as licenças têm validade até 31 de março de 2026.  Os estabelecimentos licenciados em 2025 devem solicitar a renovação dentro do prazo. Após a emissão da licença, o nome do ponto passa a constar na lista oficial.

Para solicitar a primeira licença ou a renovação, é necessário acessar a página da Vigilância Sanitária no site da Secretaria Municipal de Saúde e seguir as orientações disponíveis na aba “Secretaria – Licenciamento”.

VEJA A LISTA DE TODOS OS LOCAIS APTOS: 

  1. Açaí do Gaia, avenida Conselheiro Furtado, 3105, Batista Campos;
  2. Açaí K, avenida Serzedelo Correa, 305, Batista Campos;
  3. Açaí do Batista, rua Serzedelo Correa, 861, Batista Campos;
  4. Ivaneide Wanzeler dos Santos, Passagem Mirandinha, 157, Barreiro;
  5. Açaí do Guido, Rua do Japonês, 3-A, Bengui;
  6. Bengui Açaí, Rua São Pedro, 204, Bengui;
  7. Grupo Açaí 2 Irmãos LTDA, Rua Principal, 62, Cabanagem;
  8. Açaí do Ronaldo, Rua Morada dos Ventos, 29, Cabanagem;
  9. Açaí Duelvis Nature Travessa Henrique Dias, 166, Cabanagem;
  10. Leidiane dos Santos Meireles da Silva, Avenida Brasil, 100, Cabanagem;
  11. Açaí da Galeria, av. Presidente Vargas, 560, Campina;
  12. Açaí do Cascaes, Rua Carlos Gomes, 193, Campina;
  13. Luiz Vanderlei Novaes Ferreira, Rua Carlos Gomes, 93, Campina;
  14. Açaí de Ponta, rua Doutor Silva Rosa, 692, Canudos;
  15. Açaí do Yan, Rua Roso Danin, 1099, Canudos;
  16. Cantinho do Açaí, rua Euclides da Cunha, 126-A, Castanheira;
  17. Açaí, Passagem Lopo de Castro, 47, Cidade Velha;
  18. Açaí do Honorato, Rua São Boaventura, 11, Cidade Velha;
  19. Sueli Pinheiro Correa, Rua Ângelo Custódio, 585, Cidade Velha;
  20. Mais Açaí, travessa de Breves, 518, Cidade Velha;
  21. Açaí do Cardoso, av. Roberto Camelier, 1850, Condor;
  22. Açaí da Kiki, av. Alcindo Cacela, 3874, Condor;
  23. Açaí do Simão, Rua Nova, 1a, 430, Condor;
  24. Açaí do Davi, avenida Roberto Camelier, 1967, Condor;
  25. Açaí do Zé, Travessa dos Tupinambás, 2084, Condor;
  26. Açaí do Zé, travessa Nove de Janeiro, 3116, Condor;
  27. Açaí do Zeca, Travessa dos Tupinambás, 1555, Condor;
  28. Açaí do Magrão, Rua Lauro Malcher, 3370, Condor;
  29. Açaí do Zé, avenida Roberto Camelier, 1919, ap. 100, Condor;
  30. Açaí Mano a Mano, Conjunto Satélite WE-8, Coqueiro;
  31. Grupo Açaí Salmo 23, tv. WE 8, conjunto Satélite, 595, Coqueiro;
  32. Açaí Pirâmide, conjunto Jardim Maguari, 45, alameda 3, Coqueiro;
  33. Açaí do Abraão Satélite, Travessa WE9, Conjunto Satélite, 656, Coqueiro;
  34. Açaí do Josenil, Rua dos Mundurucus, 2516, Cremação;
  35. Açaí da Nita, Rua São Miguel, S/N, Box 2, Cremação;
  36. Antônio Augusto da Costa, travessa 14 de março, 2629, Cremação;
  37. Açaí do Rodrigol, travessa 14 de março, 3162, Cremação;
  38. Yann Wesche de Mattos Faria, avenida Fernando Guilhon, 783-B, Cremação;
  39. Açaí da Zaira, rua Fernando Guilhon, 1963, Cremação;
  40. Açaí do André, Rua dos Timbiras, 2577, Cremação;
  41. Açaí do Anderson, avenida Doutor Freitas, 3361, Curió-Utinga;
  42. Glória a Deus Nosso Açaí, passagem Napoleão Laureano, 198, Guamá;
  43. Açaí do Júnior, Passagem Mucajás, 70, Guamá;
  44. Açaí do Lobão, travessa Castelo Branco, 50-Casa B, Guamá;
  45. Açaí do Papi, passagem Monte Serrat, 50, Guamá;
  46. Açaí do Dedel, avenida José Bonifácio, 2653 A, Guamá;
  47. Açaí da Japonesa, travessa 25 de junho, 164-A, Guamá;
  48. Açaí do Naldo, avenida José Bonifácio, 2648, Guamá;
  49. Açaí Bool Vila Monte Serrat, 03, Guamá;
  50. Açaí do Paulo, avenida José Bonifácio, 2348, Guamá;
  51. Açaí Especial do Irmão, Travessa Mucajás, 8, Guamá;
  52. Açaí do Diel, passagem Rui Barbosa, 153, Guamá;
  53. Valmir Coutinho David, Rua Silva Castro, 550, Guamá;
  54. Maria Cristolange Alves Wanzeler, travessa Guerra Passos, 1119, Guamá;
  55. Açaí da Rosa, passagem São José de Ribamar, 86, Agulha, Icoaraci;
  56. Distribuidora de Açaí Deus é fiel, rua 8 de Maio, 585, Icoaraci;
  57. Vitaminosa do Baixinho, trav. De Breves, 1250, Jurunas;
  58. Açaí do Dinho, passagem Moura Carvalho, 2, entrada Vila Nova, Jurunas;
  59. Açaí do JN, trav. Dos Tupinambás, 561, Jurunas;
  60. Açaí do Preto, Rua dos Caripunas, 728, Jurunas;
  61. Açaí da Ju, travessa Monte Alegre, 1412, Jurunas;
  62. Ivanildo Brabo Soares, Rua dos Pariquis, 198, Jurunas;
  63. Açaí do Cream, Rua São Miguel, 58, QD C, Jurunas;
  64. Super Açaí da Ilha, Passagem Jacob, 14, Jurunas;
  65. La Fábrica de Açaí LTDA, avenida Roberto Camelier, 284, Jurunas;
  66. Tomy Açaí, avenida Engeheiro Fernando Guilhon, 962 Jurunas;
  67. Açaí do Jaime, rua dos Timbiras, 349, Jurunas;
  68. Açaí do Francisco, Rua dos Tamoios, 86, Jurunas;
  69. Açaí da Mônica, Passagem Liberdade, 151, Jurunas;
  70. Açaí do Mundinho, avenida Bernardo Sayão, 1921, Jurunas;
  71. Ponto da Benção, travessa Monte Alegre, 124, Jurunas;
  72. Açaí do Pastor, avenida Roberto Camelier, 1599, Jurunas;
  73. Açaí da Eliete, Quadra 30, Box 6, Mangueirão;
  74. Valdete Ferreira Lima, Rod. Transcoqueiro, 73-A, Mangueirão;
  75. Açaí Deus Proverá, Rua Vinte e Nove, Conjunto Promorar, 181, Qd 44, Maracangalha;
  76. Açaí do Vulcão, Avenida Dalva, 266, Marambaia;
  77. Açaí Tropicana, Rua da Mata, 56, Feira da Marambaia, Marambaia;
  78. Açaí do Cowboy, Rua WE-3, 532, Marambaia;
  79. Esquina do Açaí, Passagem Cajuí, 28 - Casa B, Marambaia;
  80. Açaí Bis, Avenida Dalva, 75, Marambaia;
  81. Emanuel Melo Martins, passagem 28 de março, 83, Marambaia;
  82. Açaí do Playboy, passagem Heróis de Montese, 124, Marambaia;
  83. Açaí Duque, av. Duque de Caxias, 1135, Marco;
  84. Sê Tu uma bênção, passagem Rosa Maria, 59-B, Marco;
  85. Açaí do Dadá, rua Acatauassu Nunes, 8, Marco;
  86. Açaí da 25, avenida Rômulo Maiorana, 45, Marco;
  87. Açaí do Alexandre, avenida Romulo Maiorana, 901, Marco;
  88. Nativa Comércio de Açaí, avenida Duque de Caxias, 165, Marco;
  89. Açaí do Zeca, travessa Curuzu, 1029, Marco;
  90. Frangão da Duque, avenida Duque de Caxias, 1128, Marco;
  91. Aldenira Marques Soares, Passagem Maranhão, 16, Montese;
  92. Carlos Matias Gomes, rua São Domingos, 434, Montese;
  93. Açaí do Francisco, avenida Alcindo Cacela, 1298, Nazaré;
  94. Dr. Açaí, travessa Doutor Moraes, 556, Nazaré;
  95. Açaí do Alonso, rua João Balbi, 55, Nazaré;
  96. Açaí da Cris, Rua SN1, Quadra 14 - Park Situação, Outeiro;
  97. Açaí das Meninas, travessa Soledade, 37-B, Paracuri;
  98. B. S. Alimentos LTDA, rua Mário Andreazza, 8, Parque Guajará;
  99. Amazon Fructus, rodovia Augusto Montenegro, 9677, Parque Verde;
  100. Açaí do Heron, trav. Mauriti, 1333; Pedreira;
  101. Açaí do Amaral, travessa Barão do Triunfo, 1045, Pedreira;
  102. Jane Comércio de Açaí LTDA, travessa Timbó, 969, Pedreira;
  103. Doce Açaí, rua Antônio Everdosa, 1582, Pedreira;
  104. Big Bom Açaí, travessa Curuzu, 392, Pedreira;
  105. Açaí da Cris, avenida Antônio Everdosa, 1110, Pedreira;
  106. Açaí do Matheus, travessa Angustura, 1585, Pedreira;
  107. Açaí do Anderson, Travessa Curuzu, 453, Pedreira;
  108. Rei do Açaí, avenida Marquês de Herval, KITNET 01 - baixo, 1734, Pedreira;
  109. Açaí que eu gosto, Passagem Samaúma, 21, Pratinha;
  110. Açaí da Cris, Travessa Pirajá, 159-A, Sacramenta;
  111. Açaí da Mena, passagem Bom Sossego, 204, Sacramenta;
  112. GR da Costa Comércio de Polpas LTDA, avenida Pedro Álvares Cabral, 3335, Sacramenta;
  113. Afonso Pinto da Silva Neto, avenida Governador José Malcher, 201, São Brás;
  114. Divino Açaí do Pará Ind. Com. De Polpas LTDA, travessa 3 de Maio, 1803, São Brás;
  115. Açaí do Anderson Castelo Branco, travessa Castelo Branco, 720, São Brás;
  116. Égua Du Açaí, avenida Rômulo Maiorana, 128, São Brás;
  117. M Barreto Açaí LTDA, Rua Gama, 2, Tapanã;
  118. Empório Roxinho, Conjunto Tapajós, Rua Cocais, 2, Tapanã;
  119. Açaí de Ponta 2, passagem São João, 401, Telégrafo;
  120. Açaí do Ivanei, travessa Magno de Araújo, 7, Telégrafo;
  121. Açaí do Arlen, rua Magno de Araújo, 165, Telégrafo;
  122. Açaí do Seu Orlando, travessa Magno de Araújo, 51, Telégrafo;
  123. Açaí Salmo 23, rua 15 de Agosto, 18 C, Tenoné;
  124. Dany Fernandes Dutra, Quinta Linha, 49, Tenoné;
  125. Açaídera, passagem Dom Zico, 175, Terra Firme;
  126. Açaí Premium, travessa Dom Romualdo de Seixas, 907, Umarizal;
  127. Açaí Real, travessa 14 de março, 46-A, Umarizal;
  128. Açaí Ação, travessa 9 de Janeiro, 204, Umarizal;
  129. Açaí da 14 de março, rua João Balbi, 794, Umarizal;
  130. Açaí Du Elvis Umarizal, rua Antônio Barreto, 478, Umarizal;
  131. Iaçá Polpas de Frutas, rua Antônio Barreto, 821, Umarizal;
  132. Açaí do Vano, avenida Julio Cesar, 3864, Val de Cans.
