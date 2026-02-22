Previsão do tempo em Belém hoje (22/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense neste domingo (22/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, neste domingo (22/02/2026), indica um dia de tempo instável, com possível chuva mais cedo do que o habitual. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 22/02?
A tendência é de instabilidade. Em Belém, deve chover mais à tarde, com pancadas isoladas. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: céu com muitas nuvens e aberturas de sol curtas, com possível chuva isolada antes de 12h
- 🌦️ Tarde: período de alerta, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte e trovoadas frequentes
- 🌙 Noite: tempo nublado com chuva fraca intermitente, especialmente nas primeiras horas da noite
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 98%
- 💧 Umidade mínima: 60%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.
