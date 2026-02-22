Previsão do tempo em Belém hoje (22/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, neste domingo (22/02/2026), indica um dia de tempo instável, com possível chuva mais cedo do que o habitual. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 22/02?

A tendência é de instabilidade. Em Belém, deve chover mais à tarde, com pancadas isoladas. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: céu com muitas nuvens e aberturas de sol curtas, com possível chuva isolada antes de 12h

🌦️ Tarde: período de alerta, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte e trovoadas frequentes

🌙 Noite: tempo nublado com chuva fraca intermitente, especialmente nas primeiras horas da noite

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 98%

💧 Umidade mínima: 60%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.