Com tema sobre frutas do Pará, professora de Libras lança livro adaptado para crianças surdas

A escritora e professora de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Leilane Monteiro lançará o livro "Juliana e os sabores do Pará", uma obra adaptada em Libras especialmente para crianças surdas e que demonstra as frutas regionais do Pará. A obra também é voltada para pessoas que tenham interesse em conhecer os sinais das frutas regionais do Pará. O pré-lançamento será neste domingo (25), a partir das 13h, na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar, no stand da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Já o lançamento oficial será no dia 28 de agosto, às 17h, no Instituto Felipe Smaldone, onde a professora leciona. O livro apresenta a tríade imagens, sinais em Libras e escrita, além de um QR Code para que os leitores possam ter acesso a vídeos em Libras. A professora pontua que a ideia de escrever o livro surgiu em sala de aula em meio à vivência com os estudantes que são surdos, percebendo a necessidade de potencializar o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais.

Unindo os saberes regionais e a necessidade de elevar o ensino-aprendizagem, Leilane destaca: “[O livro] surgiu de uma aula que nós fizemos no Ver-o-Peso, onde eles ficaram encantados e aprenderam os sinais das frutas regionais. Dessa aula pensei em elaborar esse material, porque a gente não tem um material regional. Temos poucos autores em Belém. A gente só tem um professor surdo, que é o professor Kleber Couto, que tem material didático, que a gente usa muito na educação infantil”, diz.

Inclusão

Para Leilane, a obra também é de grande impacto para “a sensibilização da sociedade sobre a importância da inclusão e acessibilidade para pessoas surdas”. E ainda, uma forma de despertar a curiosidade sobre o "grande patrimônio cultural paraense". “Meus alunos surdos não conheciam os sinais da maioria das nossas frutas regionais. Então, surgiu a ideia de construir um conjunto de obras que pudessem instruir esses alunos, com três volumes que mostrem as frutas, culinária e os pontos turísticos de nossa Belém”, reforça.

“Lançar um livro em Libras é de grande importância para a valorização da cultura e identidade da comunidade surda, além de ser um recurso valioso para educadores que atuam na educação inclusiva, ajudando na formação de professores que ensinam alunos surdos. Pode ser utilizado como um recurso didático em escolas e instituições que trabalham com a comunidade surda, mostrando a importância da cultura regional, as nossas frutas e a culinária local”, afirma a professora.

Serviço

Lançamento do livro "Juliana e os sabores do Pará"

Data: 28 de agosto (quarta-feira)

Horário: 17h

Local Instituto Felipe Smaldone - Tv. 14 de Março, 854 - Umarizal

Pré-lançamento: 25 de agosto (domingo), a partir das 13h, na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no stand da Secretaria de Estado de Educação (Seduc)