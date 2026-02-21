Sectet lança programa permanente de qualificação com cursos gratuitos no Pará; veja como participar

Quem busca qualificação profissional gratuita no Pará agora tem uma nova oportunidade. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) lançou o programa “Capacita Pará”, com oportunidades de formação e qualificação profissional gratuitas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site oficial da iniciativa.

O programa, que passa a integrar de forma permanente a política pública de formação do Estado, é voltado para jovens, adultos e trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cursos 100% gratuitos nas modalidades presencial e online.

Serão ofertados ao longo da execução da iniciativa mais de 40 cursos gratuitos nas 12 regiões do Pará. Confira as formações que serão oferecidas:

Gestão e Negócios;

Turismo, Hospitalidade e Lazer;

Produção e Infraestrutura;

Informação e Comunicação;

Ambiente e Saúde.

Segundo a Sectet, as áreas foram definidas com base nas vocações econômicas regionais e nas demandas atuais do mercado de trabalho, alinhando os cursos profissionalizantes às oportunidades de inserção no mercado.

Onde estão sendo ofertados os cursos?

Nesta primeira etapa, os cursos gratuitos da Sectet estão sendo ofertados em Belém, no distrito de Icoaraci e em Castanhal, em unidades da rede estadual de Ensino Técnico.

Em Belém, as turmas acontecem na Escola Vilhena Alves, com os cursos de Assistente Administrativo e Recepcionista; na Escola Anísio Teixeira, com Empreendedorismo para Pequenos Negócios e Condutor de Turismo Local; e na Escola Dr. Celso Malcher, com Capacitação em Emergências – Combate a Incêndios e Primeiros Socorros e Inteligência Artificial.

No distrito de Icoaraci, na Escola Prof. Francisco das Chagas Azevedo (Cacau), estão disponíveis os cursos de Cuidador de Idoso e Processamento de Frutas e Vegetais. Já em Castanhal, na Escola São Lucas, é ofertado o curso de Gastronomia.

Para o secretário da Sectet, Victor Dias, o programa amplia as políticas de qualificação profissional no Pará. “[...] Estamos estruturando uma política permanente, que dialoga com as vocações das nossas regiões e prepara a população para ocupar os espaços que o próprio crescimento do Pará está gerando. Não se trata apenas de ofertar cursos, mas de garantir acesso, qualidade e inserção produtiva”, destacou.

Formação de instrutores

Além da organização curricular, o programa também promoveu a formação prévia dos instrutores antes do início das aulas. De acordo com a Sectet, os docentes participaram de encontros voltados ao alinhamento metodológico, atualização de conteúdos e estratégias de ensino.

“Além da definição estratégica dos cursos, investimos na preparação pedagógica dos nossos docentes, promovendo encontros formativos e alinhamentos técnicos antes do início das aulas. Isso assegura mais segurança didática, integração entre as equipes e uma experiência de aprendizagem mais consistente para os estudantes”, afirmou Andrey Rabelo, coordenador do programa.