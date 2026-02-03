Sectet abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado com 22 vagas em Belém

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) inicia nesta quarta-feira (4) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2026, destinado à contratação temporária de profissionais de níveis superior, médio e fundamental. As vagas são para atuação na sede da secretaria, em Belém.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio do site www.sipros.pa.gov.br, no período de 4 a 5 de fevereiro de 2026. O candidato deve anexar, no ato da inscrição, toda a documentação exigida no edital, sendo de sua inteira responsabilidade a veracidade das informações prestadas. O edital está disponível no site da Sectet (https://www.sectet.pa.gov.br/).

Ao todo, são ofertadas 22 vagas distribuídas entre os cargos de Assistente Administrativo e Motorista, além de vagas para Técnico em Gestão Pública nas áreas de Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, e para Técnico em Gestão nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária e Engenharia Civil.

De acordo com o titular da Sectet, Victor Dias, o processo seletivo tem como objetivo atender demandas estratégicas da secretaria. “O PSS é um instrumento importante para garantir agilidade na recomposição do quadro técnico, permitindo que a Sectet continue executando políticas públicas essenciais nas áreas de ciência, tecnologia e educação profissional com eficiência e responsabilidade”, afirmou.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em três fases. A primeira consiste na inscrição, de caráter habilitatório, realizada exclusivamente de forma on-line. Na segunda fase, ocorre a análise documental e curricular, na qual são avaliadas a formação acadêmica, a experiência profissional e as qualificações dos candidatos. Já a terceira fase corresponde à entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório, destinada aos candidatos mais bem pontuados nas etapas anteriores.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com contratos temporários de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade da administração pública. O Processo Seletivo Simplificado terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez.

O edital e a divulgação de todas as etapas, resultados, convocações e comunicados oficiais serão publicados nos sites www.sipros.pa.gov.br e www.sectet.pa.gov.br, além de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará. A Sectet reforça que é fundamental que os candidatos acompanhem atentamente todas as informações oficiais referentes ao certame.