Abastecimento de água será suspenso no bairro da Marambaia neste sábado (21); veja as áreas afetadas

Manutenção para retirada de vazamento afetará conjuntos e áreas próximas ao Aeroporto de Belém

Hannah Franco
fonte

Conjuntos da Marambaia ficam sem água neste final de semana. (Reprodução)

O abastecimento de água será interrompido temporariamente no bairro da Marambaia, em Belém, neste sábado (21), a partir das 18h. A suspensão ocorre devido a uma manutenção programada para retirada de vazamento em um dos reservatórios que atendem a região, segundo informou a concessionária Águas do Pará.

De acordo com a empresa, a medida é necessária para a execução do serviço no sistema de distribuição. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 2h da madrugada de domingo (22).

Em nota, a concessionária informou que, após a conclusão do reparo, o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa. A normalização completa do sistema pode levar algumas horas.

A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas se organizem com antecedência e reservem água para atividades essenciais, a fim de reduzir os impactos durante o período de interrupção.

Veja as áreas da Marambaia afetadas

A interrupção no fornecimento vai atingir os seguintes conjuntos e áreas:

  • Mendara I e II;
  • Médici I e II;
  • Pedro Álvares Cabral;
  • Magalhães Barata;
  • Euclides Figueiredo;
  • Vitória Régia;
  • Ypuã;
  • Marex;
  • Bela Vista;
  • Val de Cans e entorno do Aeroporto.

Orientações aos moradores

A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:

  • 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)
  • Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

