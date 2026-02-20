Abastecimento de água será suspenso no bairro da Marambaia neste sábado (21); veja as áreas afetadas
Manutenção para retirada de vazamento afetará conjuntos e áreas próximas ao Aeroporto de Belém
O abastecimento de água será interrompido temporariamente no bairro da Marambaia, em Belém, neste sábado (21), a partir das 18h. A suspensão ocorre devido a uma manutenção programada para retirada de vazamento em um dos reservatórios que atendem a região, segundo informou a concessionária Águas do Pará.
De acordo com a empresa, a medida é necessária para a execução do serviço no sistema de distribuição. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 2h da madrugada de domingo (22).
Em nota, a concessionária informou que, após a conclusão do reparo, o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa. A normalização completa do sistema pode levar algumas horas.
A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas se organizem com antecedência e reservem água para atividades essenciais, a fim de reduzir os impactos durante o período de interrupção.
Veja as áreas da Marambaia afetadas
A interrupção no fornecimento vai atingir os seguintes conjuntos e áreas:
- Mendara I e II;
- Médici I e II;
- Pedro Álvares Cabral;
- Magalhães Barata;
- Euclides Figueiredo;
- Vitória Régia;
- Ypuã;
- Marex;
- Bela Vista;
- Val de Cans e entorno do Aeroporto.
Orientações aos moradores
A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:
- 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)
- Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS
