Abastecimento de água será suspenso no bairro da Marambaia neste sábado (21); veja as áreas afetadas

O abastecimento de água será interrompido temporariamente no bairro da Marambaia, em Belém, neste sábado (21), a partir das 18h. A suspensão ocorre devido a uma manutenção programada para retirada de vazamento em um dos reservatórios que atendem a região, segundo informou a concessionária Águas do Pará.

De acordo com a empresa, a medida é necessária para a execução do serviço no sistema de distribuição. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até as 2h da madrugada de domingo (22).

Em nota, a concessionária informou que, após a conclusão do reparo, o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa. A normalização completa do sistema pode levar algumas horas.

A empresa orienta que os moradores das áreas afetadas se organizem com antecedência e reservem água para atividades essenciais, a fim de reduzir os impactos durante o período de interrupção.

Veja as áreas da Marambaia afetadas

A interrupção no fornecimento vai atingir os seguintes conjuntos e áreas:

Mendara I e II;

Médici I e II;

Pedro Álvares Cabral;

Magalhães Barata;

Euclides Figueiredo;

Vitória Régia;

Ypuã;

Marex;

Bela Vista;

Val de Cans e entorno do Aeroporto.

Orientações aos moradores

A Águas do Pará informou que segue à disposição da população e que as demandas podem ser registradas pelos canais oficiais de atendimento:

0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)

Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS