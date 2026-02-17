Capa Jornal Amazônia
Limpeza de poços devolve mais de 30 milhões de litros de água por dia à Grande Belém

Intervenções beneficiam mais de 300 mil pessoas em Belém, Ananindeua e Marituba, com aumento de vazão, pressão e melhoria na qualidade da água

O Liberal
fonte

Limpeza de poços devolve 32 milhões de litros de água por dia à Grande Belém. (Arquivo/ Águas do Pará)

A limpeza e revitalização de poços realizada pela concessionária desde o início da operação já devolveu ao sistema de abastecimento 32 milhões de litros de água por dia em Belém, Ananindeua e Marituba, beneficiando mais de 300 mil pessoas. No Pará, os trabalhos iniciaram em setembro do ano passado.

As intervenções incluem limpeza e substituição de bombas, instalação de filtros e reativação de estruturas que operavam abaixo da capacidade ou estavam inativas há anos. Em Belém, bairros como Canudos, Marco, Terra Firme e Universitário registraram aumento na vazão, com ganho total de 17,8 milhões de litros por dia.

Em Ananindeua, a região central passou a contar com aumento de 14% na pressão da água. Já em Marituba, a recuperação dos sistemas elevou a pressão em até 78% em áreas centrais, reduzindo as intermitências no fornecimento.

Além da ampliação do volume distribuído, a qualidade da água também apresentou avanços. Parte dos poços recebeu filtros de zeólita, tecnologia que contribui para a redução da cor aparente e da turbidez da água, características comuns nas águas subterrâneas da região.

“A revitalização dos poços é uma das várias frentes que estão em andamento para recuperar a capacidade do sistema e garantir mais regularidade no abastecimento”, destaca o gerente executivo de operações da Águas do Pará, Lucas Damaceno.

Os efeitos das melhorias já são percebidos pela população. A servidora pública Karla Ramos, moradora há mais de 40 anos da rua Lauro Sodré, no bairro da Terra Firme, relata mudanças no dia a dia. “Desde que a nova concessionária entrou, a gente percebeu algumas interrupções no fornecimento, sim. Mas também é muito claro que a água chega com muito mais força nas torneiras. Hoje, os dois andares da minha casa são abastecidos sem dificuldade, coisa que antes não acontecia. Outra mudança que notei foi na cor da água. Ela chega bem mais limpa, e eu já não tenho mais aquela preocupação na hora de lavar roupas brancas”, relata.

No município de Tailândia, no nordeste do Pará, um poço que estava inativo desde a perfuração está na fase final para entrar em operação ainda este mês. A estrutura deverá acrescentar 100 mil litros de água por hora ao sistema e beneficiar cerca de 14 mil moradores do bairro Santa Maria. Com a ativação, o sistema de abastecimento de Tailândia passará a contar com seis poços. Os outros cinco passam por manutenção, com previsão de aumento de até 15% na vazão em alguns bairros.

Além de ações como a limpeza de poços em municípios como Canaã dos Carajás, São Francisco do Pará e Breves, a concessionária também atua em cidades que não recebiam água tratada. É o caso de Quatipuru, na região dos Caetés, onde a população recebia água bruta, direto da fonte. A empresa ativou pela primeira vez o Sistema de Tratamento de Água construído há cinco anos e que nunca havia operado. Com isso, mais de 9 mil moradores passaram a receber água tratada dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde.

Para viabilizar a operação do sistema, foram realizados testes de energia elétrica, testes no reservatório de água e melhorias nas instalações de bombas e na parte elétrica da estrutura.

As medidas integram o pacote inicial de intervenções estruturais da concessionária para recuperar sistemas antigos e ampliar a segurança e a qualidade do abastecimento nas regiões onde atua. “Começamos a operar um sistema muito antigo, e essas melhorias são fundamentais para ofertarmos água com mais qualidade e regularidade à população. Temos um planejamento técnico elaborado para a realização das obras entre fevereiro e junho, de modo a minimizar impactos no abastecimento durante a execução dos serviços”, explica o diretor-presidente da Águas do Pará, André Facó.

