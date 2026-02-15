Pretinhos do Mangue 2026: veja as imagens do bloco de Carnaval em Curuçá
Fotos registradas pela equipe de O Liberal mostram foliões cobertos de lama neste domingo (15)
Hannah Franco
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue (Thiago Gomes/O Liberal)
O bloco Pretinhos do Mangue realizou neste domingo (15) o primeiro desfile da 37ª edição, em Curuçá, no interior do Pará. A programação reuniu moradores e visitantes no tradicional banho de lama escura do manguezal e reforçou a identidade ecológica que marca a história da agremiação desde 1989.
Imagens registradas pela equipe de fotógrafos de O Liberal durante a tarde mostram foliões cobertos de lama, grupos de amigos celebrando nas ruas da cidade e detalhes das alegorias que integram o desfile deste ano.
pretinhos do mangue 2026 carnaval de curuçá
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
Galeria mostra lama e tradição no Pretinhos do Mangue. (Thiago Gomes/O Liberal)
O tema de 2026, “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”, também aparece representado nas manifestações culturais e nas expressões dos participantes.