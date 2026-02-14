Bloco 'Laurso' reúne 40 mil pessoas no Carnaval 2026 em Viseu

O tradicional bloco Laurso movimenta o Carnaval 2026 no distrito de Fernandes Belo, em Viseu, no nordeste paraense. A manifestação cultural, que mistura teatro de rua e folia carnavalesca, ocorre desde janeiro de 1913 e integra a programação festiva do município.

Criado por Manoel Francisco da Silva, o Laurso surgiu como uma forma de unir o Carnaval à preocupação com a preservação dos animais. Ao longo de mais de um século, a brincadeira se consolidou como uma das expressões culturais mais conhecidas da região, reunindo centenas de foliões caracterizados com fantasias inspiradas em animais.

Bloco Laurso mantém tradição centenária em Fernandes Belo

A lenda que dá origem ao festejo conta que os animais, cansados da monotonia da floresta da Serra do Piriá, desceram a serra ao ouvir o som dos tambores do Carnaval e se misturaram aos humanos na festa. O nome “Laurso” significa urso de Carnaval e faz referência a essa narrativa popular.

Coordenado pelos veteranos Manoel Santana (Ferro Velho), Benedito Marques Pereira (Caradura) e Raimundo Assunção Alves (Dico), o bloco reúne brincantes vestidos com fantasias confeccionadas com sacos, máscaras e elementos da natureza. Entre os personagens estão cavalo, boi, coelho e urso, cada um acompanhado por seu “caçador”, responsável por conduzir o grupo durante os cortejos.

As vestimentas são produzidas pelos próprios participantes, que utilizam plantas nativas da região para complementar os trajes. Segundo o secretário de Cultura de Viseu, Adenilton Monteiro, o Laurso atravessa gerações e preserva elementos históricos da comunidade.

“O evento é gratuito e resgata curiosidades do século XIX e a chegada dos nordestinos na comunidade de Fernandes Belo, a cerca de 40 km do centro da cidade”, afirmou o secretário. De acordo com ele, a expectativa é de que cerca de 40 mil brincantes participem da programação neste ano.

Programação do Carnaval 2026 em Fernandes Belo

As apresentações começaram com os chamados “esquentas” nos fins de semana que antecederam o feriado e seguem até a terça-feira de Carnaval. O evento conta com apoio da Lei Aldir Blanc e atrai participantes de municípios vizinhos e de Belém.

Para 2026, as atrações confirmadas são:

L Magalhães – o maior paredão do Norte do país;

DJ’s da região;

DJ Tom Mix (domingo);

J Som – A Fênix do Marajó (segunda e terça-feira);

Sons automotivos a partir de sábado (14).

Os arrastões ocorrem no domingo (15) e na terça-feira (17). No sábado (14) e na segunda-feira (16), a programação inclui sons automotivos. As saídas estão previstas para as 14h, com participação gratuita.

Serviço:

Arrastão no Domingo (15) e Terça-feira (17).

Sábado (14) e Segunda-feira (16) - sons automotivos.

Horário: Saídas às 14h

Programação gratuita