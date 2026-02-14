Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Bloco 'Laurso' reúne 40 mil pessoas no Carnaval 2026 em Viseu

Bloco centenário de Fernandes Belo mistura teatro de rua e lenda da Serra do Piriá e movimenta o distrito durante o Carnaval

O Liberal
fonte

Bloco é tradicional no carnaval de Vigia (Reprodução)

O tradicional bloco Laurso movimenta o Carnaval 2026 no distrito de Fernandes Belo, em Viseu, no nordeste paraense. A manifestação cultural, que mistura teatro de rua e folia carnavalesca, ocorre desde janeiro de 1913 e integra a programação festiva do município.

Criado por Manoel Francisco da Silva, o Laurso surgiu como uma forma de unir o Carnaval à preocupação com a preservação dos animais. Ao longo de mais de um século, a brincadeira se consolidou como uma das expressões culturais mais conhecidas da região, reunindo centenas de foliões caracterizados com fantasias inspiradas em animais.

Bloco Laurso mantém tradição centenária em Fernandes Belo

A lenda que dá origem ao festejo conta que os animais, cansados da monotonia da floresta da Serra do Piriá, desceram a serra ao ouvir o som dos tambores do Carnaval e se misturaram aos humanos na festa. O nome “Laurso” significa urso de Carnaval e faz referência a essa narrativa popular.

VEJA MAIS

image Paraense Jordanna Maia aposta no mood Brazil Core para start do carnaval
A it-girl é conhecida por decodificar a alta moda através de temas

image Clima esquenta entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete em Salvador
Os dois trocaram beijinhos diante do público

Coordenado pelos veteranos Manoel Santana (Ferro Velho), Benedito Marques Pereira (Caradura) e Raimundo Assunção Alves (Dico), o bloco reúne brincantes vestidos com fantasias confeccionadas com sacos, máscaras e elementos da natureza. Entre os personagens estão cavalo, boi, coelho e urso, cada um acompanhado por seu “caçador”, responsável por conduzir o grupo durante os cortejos.

As vestimentas são produzidas pelos próprios participantes, que utilizam plantas nativas da região para complementar os trajes. Segundo o secretário de Cultura de Viseu, Adenilton Monteiro, o Laurso atravessa gerações e preserva elementos históricos da comunidade.

“O evento é gratuito e resgata curiosidades do século XIX e a chegada dos nordestinos na comunidade de Fernandes Belo, a cerca de 40 km do centro da cidade”, afirmou o secretário. De acordo com ele, a expectativa é de que cerca de 40 mil brincantes participem da programação neste ano.

Programação do Carnaval 2026 em Fernandes Belo

As apresentações começaram com os chamados “esquentas” nos fins de semana que antecederam o feriado e seguem até a terça-feira de Carnaval. O evento conta com apoio da Lei Aldir Blanc e atrai participantes de municípios vizinhos e de Belém.

Para 2026, as atrações confirmadas são:

  • L Magalhães – o maior paredão do Norte do país;
  • DJ’s da região;
  • DJ Tom Mix (domingo);
  • J Som – A Fênix do Marajó (segunda e terça-feira);
  • Sons automotivos a partir de sábado (14).

Os arrastões ocorrem no domingo (15) e na terça-feira (17). No sábado (14) e na segunda-feira (16), a programação inclui sons automotivos. As saídas estão previstas para as 14h, com participação gratuita.

Serviço:

  • Arrastão no Domingo (15) e Terça-feira (17).
  • Sábado (14) e Segunda-feira (16) - sons automotivos.
  • Horário: Saídas às 14h
  • Programação gratuita
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bloco laurso

carnaval de vigia

carnaval

carnaval 2026

pará
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda