Clima esquenta entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete em Salvador
Os dois trocaram beijinhos diante do público
O Carnaval de Salvador ganhou um brilho internacional neste sábado (14). A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, e o cantor canadense Shawn Mendes, de 27, foram o centro das atenções no trio de Ivete Sangalo, no circuito Barra-Ondina.
VEJA MAIS
Antes da folia começar, o casal surpreendeu "Veveta" com uma visita exclusiva no camarim. Já no topo do trio, o clima de romance dominou: entre conversas ao pé do ouvido e muitos carinhos, os dois trocaram beijos diante do público. O casal ainda desceu para o meio da multidão para pular e sentir de perto a energia do Carnaval baiano.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA