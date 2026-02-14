Capa Jornal Amazônia
Clima esquenta entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete em Salvador

Os dois trocaram beijinhos diante do público

Bruna Marquezine e Shawn Mendes se beijam ao som de Ivete Sangalo (Reprodução)

O Carnaval de Salvador ganhou um brilho internacional neste sábado (14). A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, e o cantor canadense Shawn Mendes, de 27, foram o centro das atenções no trio de Ivete Sangalo, no circuito Barra-Ondina.

Antes da folia começar, o casal surpreendeu "Veveta" com uma visita exclusiva no camarim. Já no topo do trio, o clima de romance dominou: entre conversas ao pé do ouvido e muitos carinhos, os dois trocaram beijos diante do público. O casal ainda desceu para o meio da multidão para pular e sentir de perto a energia do Carnaval baiano.

Palavras-chave

Cultura

Carnaval 2026

Bruna Marquezine

Shawn Mendes

Ivete Sangalo
Carnaval
