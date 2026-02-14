Capa Jornal Amazônia
Shawn Mendes e Bruna Marquezine visitam Ivete Sangalo antes de estreia no Carnaval 2026 de Salvador

O 'casal' esteve no camarim de Ivete Sangalo, neste sábado (14)

O Liberal
fonte

Shawn Mendes e Bruna Marquezine encontram Ivete Sangalo antes estreia no Carnaval 2026 de Salvador. (Foto: Reproduçõ / Redes Sociais)

Shawn Mendes e Bruna Marquezine estiveram no camarim de Ivete Sangalo, neste sábado (14), antes do show da cantora no Carnaval 2026, em Salvador, na Bahia. O músico canadense está em solo brasileiro para aproveitar as festas carnavalescas ao lado da atriz, com quem estaria vivendo um romance. O momento foi compartilhado nas redes sociais de Ivete Sangalo.

Na gravação compartilhada no Instagram, Shawn cumprimentou Ivete enquanto ela se arrumava para a apresentação no trio elétrico. “Olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta”, escreveu a artista ao mostrar o encontro.

Logo depois, Ivete também abraçou Bruna e reagiu ao look escolhido pela atriz para a folia. “Que isso, amada? Olhe só!”, disse.

Bruna e Shawn estariam juntos desde novembro de 2025, quando foram flagrados lado a lado. Desde então, o cantor tem feito algumas visitas ao Brasil, incluindo passeios por Salvador e até uma estadia na casa de Ivete Sangalo. Além disso, Shawn também visitou a terra indígena Jaraguá, onde conheceu a aldeia Tekoa Yvy Porã, da cultura Guarani Mbya.

 

Palavras-chave

Shawn Mendes

bruna marquezine

Ivete Sangalo
Celebridades
