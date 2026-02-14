Capa Jornal Amazônia
Lauana Prado faz chá revelação em bloco de Carnaval e anuncia sexo do bebê ao lado de Tati Dias

O bloco de rua comandando pela mamãe foi gratuito

O Liberal
fonte

"O Baby Dom está a caminho", diz Lauana Prado (Reprodução)

Em um momento emocionante neste sábado (14), a cantora Lauana Prado anunciou que espera um menino, que se chamará Dom Prado. A revelação aconteceu no topo de seu trio elétrico, durante a segunda edição de seu bloco gratuito no Ibirapuera, em São Paulo. Sob uma nuvem de fumaça azul, a sertaneja celebrou a notícia ao lado da namorada, Tati Dias, com quem reatou o relacionamento recentemente.

"É com muita alegria que eu digo pra vocês, hoje, aqui no Ibirapuera, que o Baby Prado está a caminho. Gente, o meu neném é um menino! O Baby Dom está a caminho", revelou a cantora, após uma fumaça.

Lauana, que planejou a maternidade por quatro anos e optou pelo processo de fertilização in vitro (FIV), havia anunciado a gravidez em janeiro. Antes de subir ao palco com um look jeans repleto de brilho, a artista posou para fotos trocando beijos com Tati e exibindo a barriga. O evento, que mistura sertanejo com pop e axé, arrastou uma multidão entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras.

.
