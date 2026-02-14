Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’
Participante foi retirado do programa após análise de imagens que confirmaram agressão física contra Leandro
Edilson Capetinha foi desclassificado do reality BBB 26 neste sábado (14). Segundo a TV Globo, após análise das imagens envolvendo o participante e Leandro, ficou constatado que o ex-jogador ultrapassou os limites e descumpriu regras do programa. Integrante do Grupo Camarote, ele agrediu Leandro “Boneco” ao empurrá-lo duas vezes durante uma discussão na madrugada.
Pela manhã, Edilson foi chamado ao Confessionário e brothers recebem recado: “Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26”.
A discussão começou no quarto, quando o ex-jogador empurrou o rosto do professor com as mãos. O desentendimento — que pode resultar em expulsão dupla — teria sido provocado após o professor acender a luz do ambiente, o que irritou Edilson.
“Pô, mano, tô dormindo aqui, mano”, reclamou ele. “Qual o problema de você tá dormindo, meu irmão? O quarto é coletivo”, respondeu Edilson.
Na sequência, o ex-atleta elevou o tom e ameaçou Leandro. “Você tá tirando essa onda porque tá aqui dentro. Lá fora, você já tinha tomado um pau”, disse. “Tô só aqui esperando você dar um pau”, provocou o professor.
“Aqui você pode tirar a onda que você quiser. Lá fora, você já teria tomado há muito tempo”, continuou Edilson. Após as provocações, ele empurrou o rosto do colega com uma das mãos. “Oxi, oxi, oxi. Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue”, reagiu Leandro.
