Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’

Edilson Capetinha foi desclassificado do reality BBB 26 neste sábado (14). Segundo a TV Globo, após análise das imagens envolvendo o participante e Leandro, ficou constatado que o ex-jogador ultrapassou os limites e descumpriu regras do programa. Integrante do Grupo Camarote, ele agrediu Leandro “Boneco” ao empurrá-lo duas vezes durante uma discussão na madrugada.

Pela manhã, Edilson foi chamado ao Confessionário e brothers recebem recado: “Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26”.

A discussão começou no quarto, quando o ex-jogador empurrou o rosto do professor com as mãos. O desentendimento — que pode resultar em expulsão dupla — teria sido provocado após o professor acender a luz do ambiente, o que irritou Edilson.

“Pô, mano, tô dormindo aqui, mano”, reclamou ele. “Qual o problema de você tá dormindo, meu irmão? O quarto é coletivo”, respondeu Edilson.

Na sequência, o ex-atleta elevou o tom e ameaçou Leandro. “Você tá tirando essa onda porque tá aqui dentro. Lá fora, você já tinha tomado um pau”, disse. “Tô só aqui esperando você dar um pau”, provocou o professor.

“Aqui você pode tirar a onda que você quiser. Lá fora, você já teria tomado há muito tempo”, continuou Edilson. Após as provocações, ele empurrou o rosto do colega com uma das mãos. “Oxi, oxi, oxi. Você vai ficar me agredindo de graça? Me largue”, reagiu Leandro.