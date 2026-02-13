Capa Jornal Amazônia
Liah Soares celebra 23 anos de carreira com turnê dedicada a temas marcantes de novelas

Com 10 canções em trilhas sonoras e parcerias com ícones como Roberto Carlos, a cantora paraense projeta novo show e reforça sua identidade amazônica na MPB contemporânea

O Liberal
fonte

: Liah Soares comemora maturidade artística em 2026 (Drake)

Cantora, compositora, produtora e multi-instrumentista paraense, Liah Soares celebra 23 anos de carreira em 2026. A artista reafirma sua força como uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, unindo sensibilidade, identidade amazônica e um repertório que atravessa gerações, histórias e emoções.

Para este momento, a paraense anuncia para 2026 o lançamento de uma nova turnê especial, intitulada “Temas de Novelas”, que revisita canções marcantes de trilhas sonoras, tanto de sua autoria quanto de outros compositores, além de sucessos que atravessam sua discografia. Um espetáculo pensado para celebrar a música como narrativa emocional, memória afetiva e conexão direta com o público.

“A turnê é um projeto especial que une Liah Soares e Roberta Campos. Já temos 10 datas confirmadas entre Rio de Janeiro e São Paulo, e a ideia é levá-la também a Belém até o primeiro semestre. O repertório passeia não apenas pelos sucessos que marcaram as novelas, mas também por todas as canções importantes de nossas carreiras. É um show rico musicalmente, com uma parte dedicada à Roberta, uma parte à Liah e uma parte em que as duas se encontram no palco, celebrando juntas suas trajetórias”, disse a paraense.

Atualmente em destaque com “Amor Pela Metade”, música que integra a trilha sonora da novela “Três Graças” (TV Globo, 2025) e embala romances como os de Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes), Liah vê mais uma de suas canções ganhar vida na dramaturgia brasileira. A música, marcada por delicadeza, intensidade emocional e escolhas difíceis, ganhou ainda um videoclipe inovador, desenvolvido integralmente com o uso de inteligência artificial, ampliando o universo poético da obra e refletindo sobre as novas formas de amar na contemporaneidade.

Reconhecida nacionalmente, Liah construiu uma carreira sólida e plural. São seis álbuns de estúdio, um DVD gravado ao vivo no Theatro da Paz (PA), além do EP "O Som é o Sol". Seu trabalho autoral já foi interpretado por artistas como o rei Roberto Carlos, Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Sandy & Junior, Ivete Sangalo, Elba Ramalho, Ivan Lins, Maria Gadú, Wanessa Camargo e Angélica, consolidando seu prestígio entre diferentes gerações da música brasileira.

Entre seus projetos mais marcantes está o álbum “INFINITO” (2022), produzido por Zeca Baleiro e coproduzido pela própria artista. Além disso, o projeto produzido em parceria com Roberto Menescal, "As Canções de Roberto Carlos” (2024/2025), trouxe releituras em Bossa Nova e Jazz dos clássicos do Rei — mais um momento que simboliza sua maturidade como intérprete. O dueto com Roberto Carlos na canção “A Cor do Amor”, além de ultrapassar milhões de visualizações no YouTube, também integrou a trilha da novela “Um Lugar ao Sol” (TV Globo, 2021), ampliando ainda mais seu alcance junto ao grande público.

Com forte ligação às suas raízes, Liah traduz em sua música a identidade do Norte do Brasil, misturando guitarrada, carimbó, brega, melody e MPB, sempre com uma abordagem contemporânea, sensível e autoral. Sua voz, marcada por emoção e verdade, tornou-se presença constante na teledramaturgia brasileira, com canções em 10 trilhas sonoras de novelas exibidas pela TV Globo, SBT e Record.

.
