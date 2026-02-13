Após ser eliminada da Prova do Líder, Milena suja roupas de Cowboy no BBB 26
Sister bagunçou pertences do rival na manhã desta sexta-feira (13)
Após ser eliminada da Prova do Líder por Alberto Cowboy, Milena foi até o Quarto Sonhos de Voar e bagunçou as roupas e a cama do brother. A revolta da sister aconteceu na manhã desta sexta-feira (13) no BBB 26.
A rodada 38 foi finalizada com Cowboy como Mestre da Rodada. Ele escolheu eliminar Milena da disputa. Ao deixar o provódromo, a sister afirmou que odiava o participante e, já dentro da casa, disse que faria algo com os pertences dele.
VEJA MAIS
Milena seguiu até o quarto onde Cowboy dorme e jogou a gosma que estava em suas próprias roupas nos objetos do brother. Ela sujou meias e outras peças de roupa, além de bagunçar toda a cama. Enquanto mexia nas peças, a sister disparou: “Ó a meia branquinha! Tá achando que tá mexendo com quem? Não mexe, imbecil!”.
Em conversa com Ana Paula, Milena também afirmou que pretendia atingir outro objeto pessoal do rival. “Eu vou tacar Cif naquele chapéu!”, declarou. Ana Paula reagiu: “Tia Milena... Você não sabe de quem é o chapéu, de quem ele ganhou...”.
Milena respondeu: “Problema é dele. Acha que acabei? Não acabei, não. Toda vez que olhar as coisas manchadas, ele vai lembrar de mim.”
O vencedor da Prova do Líder indica um brother ao Paredão no domingo (15)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA