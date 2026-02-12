BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Após virar meme nas redes sociais por ter a maquiagem completamente borrada durante a eliminação de Sarah no BBB 26, na última terça-feira (10), Maxiane teve a situação explicada por sua equipe. Os administradores das redes da sister se pronunciaram e atribuíram o ocorrido à falta de blindagem da make no momento de forte emoção.

Tudo começou quando Maxi não conteve as lágrimas durante o anúncio ao vivo, e as imagens da maquiagem desfeita rapidamente viralizaram fora da casa, rendendo piadas e montagens entre fãs do reality.

Em nota publicada nas redes, a equipe comentou o episódio. “Quando a emoção vem sem aviso, nem sempre dá tempo de blindar. A Maxi sabe fazer blindagem de pele, mas ontem não esperava chorar daquele jeito… e o coração falou mais alto”, afirmaram no post, que incluíram vídeos com outros momentos em que a professora de história colocou a maquiagem à prova, como durante um treino na academia e em um show sob chuva.