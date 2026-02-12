Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

Amanda Martins
fonte

Maxiane chora, maquiagem borra e momento viraliza entre fãs do BBB 26 (Reprodução/ Redes sociais)

Após virar meme nas redes sociais por ter a maquiagem completamente borrada durante a eliminação de Sarah no BBB 26, na última terça-feira (10), Maxiane teve a situação explicada por sua equipe. Os administradores das redes da sister se pronunciaram e atribuíram o ocorrido à falta de blindagem da make no momento de forte emoção.

VEJA MAIS

image BBB 26: Após cobrança de Gil do Vigor, Jonas cumpre promessa e toma banho nu no quarto do líder

image Make borrada de Maxiane no BBB 26: veja dicas para evitar que a maquiagem derreta ao chorar
Cena no “BBB 26” viralizou nas redes sociais e levantou dúvidas sobre como manter a make intacta mesmo em momentos de emoção

image BBB 26: Festa do Líder tem flerte com Ana Paula e beijo na boca; veja o resumo da madrugada
Jonas também mandou Milena para o desafio do Barrados no Baile e se emocionou ao ver fotos do filho

Tudo começou quando Maxi não conteve as lágrimas durante o anúncio ao vivo, e as imagens da maquiagem desfeita rapidamente viralizaram fora da casa, rendendo piadas e montagens entre fãs do reality.

Em nota publicada nas redes, a equipe comentou o episódio. “Quando a emoção vem sem aviso, nem sempre dá tempo de blindar. A Maxi sabe fazer blindagem de pele, mas ontem não esperava chorar daquele jeito… e o coração falou mais alto”, afirmaram no post, que incluíram vídeos com outros momentos em que a professora de história colocou a maquiagem à prova, como durante um treino na academia e em um show sob chuva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Maxiane BBB 26

BBB

make borrada de Maxiane

cultura
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REPERCUSSÃO

BBB 26: Equipe de Maxiane se pronuncia após sister virar meme por make borrada; vídeo

Os administradores da página de Maxi no Instagram usaram o perfil na última quarta-feira (11) para comentar sobre o assunto

12.02.26 15h47

MÚSICAS

AQNO e Nat Esquema celebram as pistas de dança do Pará com EP

“No Esquema” apresenta ao público novas versões de faixas de “Latino Brega Love”, explorando o “Rock Doido” paraense e outras sonoridades eletrônicas em uma experiência imersiva de pista

12.02.26 13h16

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESTÉTICA

Gretchen faz nova harmonização no bumbum aos 66 anos

Cantora realizou procedimento em clínica de São Paulo e compartilhou resultado nas redes sociais

12.02.26 10h24

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

PROMESSA CUMPRIDA!

Após liderança, Jonas paga promessa e toma banho pelado no BBB 26

Líder da semana, modelo fez gesto após festa e relembrou episódio polêmico do passado com '22'

12.02.26 9h44

NOVELA

Três Graças chega ao capítulo 100 com tiro e revelações nesta quinta-feira (12); confira o resumo

Inauguração da Fundação Ferette termina em confusão, com protagonista baleado, Rogério reaparecendo em público e beijo inesperado de Misael e Consuelo

12.02.26 9h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda