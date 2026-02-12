BBB 26: Festa do Líder tem flerte com Ana Paula e beijo na boca; veja o resumo da madrugada
Jonas também mandou Milena para o desafio do Barrados no Baile e se emocionou ao ver fotos do filho
A madrugada desta quinta-feira, 12, foi de muito flerte no BBB 26. Jonas Sulzbach comemorou sua primeira Festa do Líder e recebeu investidas de Ana Paula Renault durante a noite. O brother também mandou Milena para o desafio do Barrados no Baile e se emocionou ao ver fotos do filho e uma carta de feliz aniversário enviada por sua mãe. A madrugada terminou com beijo na boca. Veja o resumo:
Começa a Festa do Líder
Com o tema "Sunset Fit", a Festa do Líder Jonas começou animando a madrugada no BBB 26.
O gaúcho mostrou aos colegas um quadro com fotos do filho. Jonas se emocionou ao ver fotos da mãe e uma carta de feliz aniversário.
Milena inicia o desafio
Na sala do Barrados no Baile, Milena pinta o desenho de Jonas para conseguir uma chance de ir à festa. A recreadora infantil se empenha na pintura e segue no desafio depois de 1h.
Jonas e Ana Paula trocam flertes na festa
Apesar da rivalidade no jogo, Ana Paula pede a Jonas que lhe dê um pedaço de bolo na boca. "Tá gostoso seu bolo", elogia a mineira. Ao longo da noite, os dois deixaram as tensões de lado e trocaram provocações bem-humoradas e flertes.
Ao ver as fotos de infância e juventude do brother, a jornalista elogia Jonas: "Olha que lindo, a gente ia fazer uns meninos bonitos, hein, Jonas?"
As brincadeiras continuam e Ana Paula convida Jonas para sentar na mesa ao lado dela. "Eu mordo só se você pedir."
Os dois conversam sobre planos para mais tarde e Ana Paula lembra que o brother mandou Milena para o desafio. "Ela vai conseguir, eu acho. Vai levar a melhor", opina Jonas.
Milena conclui o desafio
Milena cumpre o desafio em 2h e consegue ir para a festa do líder. A sister pediu que tocasse a música Rebelde, da banda RBD, para quando ela chegasse. Ao lado de aliados, a recreadora comemora o momento.
Jordana revela decepção com Babu
Em conversa com Edilson, Jordana diz que era fã de Babu mas se decepcionou com o brother.
Ana Paula conta sobre flerte com Jonas
Ana Paula conta a Milena que teve um "encontro" com Jonas durante a festa. "Você é muito nojenta", reage a recreadora.
A jornalista diz a Leandro, Milena e Samira que vai dar um beijo no gaúcho na frente de Maxiane, affair de Jonas no reality.
Jonas e Maxiane se beijam Mantendo a tradição das festas do BBB 26, Jonas e Maxiane se beijam.
