Três Graças chega ao capítulo 100 com tiro e revelações nesta quinta-feira (12); confira o resumo

Inauguração da Fundação Ferette termina em confusão, com protagonista baleado, Rogério reaparecendo em público e beijo inesperado de Misael e Consuelo

Hannah Franco
fonte

Três Graças chega ao 100º capítulo com atentado, beijo e reviravoltas. (Beatriz Damy/Globo)

O capítulo 100 da novela “Três Graças”, que será exibido nesta quinta-feira (12), será marcado por uma sequência de reviravoltas que movimentam a trama. A inauguração da nova farmácia da Fundação Ferette, na comunidade da Chacrinha, se transforma em palco de revelações públicas, tentativa de assassinato e reencontros inesperados.

O evento, idealizado por Xênica (Carla Marins), é apresentado a Ferette (Murilo Benício) como uma celebração das ações sociais da fundação. No entanto, a cerimônia esconde um plano maior: revelar diante da imprensa que Rogério (Eduardo Moscovis) está vivo.

Rogério reaparece e surpreende convidados

Durante a cerimônia, Gerluce (Sophie Charlotte) encontra Paulinho (Rômulo Estrela), que está trabalhando no local ao lado do delegado Jairo (André Mattos) e de Juquinha (Gabriela Medvedovsky). O clima entre os dois melhora após ela pedir perdão por ter omitido informações sobre Rogério.

Ferette inicia o discurso destacando os projetos da fundação e anuncia Leonardo (Pedro Novaes) como sucessor na gestão da entidade. Arminda (Grazi Massafera) acompanha o momento de perto. Ao mesmo tempo, Misael (Belo) mantém a arma apontada para o empresário, aguardando a oportunidade para agir.

A situação muda quando Xênica passa o microfone para Zenilda (Andréia Horta). Após falar sobre a trajetória da fundação, a advogada chama Rogério ao palco. O empresário surge diante dos convidados e dos jornalistas presentes, entre eles Téo Pereira (Paulo Betti), que reage com surpresa à revelação. Ferette fica em choque ao perceber que o rival está vivo.

Tiro interrompe cerimônia e causa pânico

Decidido a matar Ferette, Misael dispara contra o empresário. O plano, porém, não sai como esperado. Consuelo (Viviane Araújo), com a ajuda de Gilmar (Amaury Lorenzo), interfere no momento do tiro e evita uma tragédia maior. Ainda assim, o protagonista é baleado, provocando correria e desespero entre os presentes.

Gerluce entra em pânico ao procurar por Joélly (Alana Cabral), temendo que algo tenha acontecido. A jovem estava conversando com Lena (Bárbara Reis) e decide ir para casa. Samira (Fernanda Vasconcellos) confronta Lena por ter procurado Joélly. Ao chegar em casa, a jovem tranquiliza a mãe e Lígia (Dira Paes).

Beijo inesperado marca fuga de Misael

Do lado de fora do evento, a confusão continua. Para tentar proteger Misael, Consuelo retira a arma das mãos dele e a entrega a Gilmar para escondê-la. Pouco depois, o delegado Fausto (Paulo César Grande) e policiais chegam ao local. Na tentativa de despistar as autoridades, Misael surpreende Consuelo com um beijo.

A atitude deixa a consultora de beleza irritada, enquanto a investigação sobre o disparo começa. O capítulo 100 consolida uma nova fase da novela, com o retorno de Rogério, o atentado contra Ferette e alianças sendo redesenhadas diante do público.

Palavras-chave

três graças

novela

Cultura
