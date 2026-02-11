Beijo de Belo e Viviane Araújo vai ao ar em Três Graças; saiba quando

O beijo de Belo e Viviane Araújo em “Três Graças” promete movimentar a novela das 21h da TV Globo nesta semana. A cena marca o primeiro beijo entre Misael e Consuelo e acontece em meio a uma sequência de tensão que altera os rumos da trama.

A sequência foi divulgada em prévia no último sábado e rapidamente repercutiu entre o público. Desde que Viviane Araújo foi anunciada como par romântico de Belo na novela, a participação da atriz tem chamado atenção, especialmente pelo histórico do ex-casal fora da ficção. Confira, a seguir, quando vai ao ar a cena do beijo de Misael e Consuelo e o resumo dos próximos capítulos.

Quando vai ao ar o beijo de Belo e Viviane em ‘Três Graças’?

O capítulo com o beijo será exibido nesta sexta-feira (13). A cena ocorre logo após Misael (Belo) atirar em direção ao palco onde está o empresário Ferette (Murilo Benício), durante um evento.

Consuelo (Viviane Araújo) aborda Misael no momento do disparo e consegue desarmá-lo. Em meio à confusão e com a chegada da polícia, Misael beija Consuelo para despistar os agentes.

Na sequência, Misael descobre que a pessoa atingida não morreu e deixa o local com ajuda de Consuelo e Gilmar.

Reencontro de Belo e Viviane na novela

Em “Três Graças”, Viviane interpreta Consuelo, primeiro amor de Misael. A personagem surge como peça-chave da narrativa, com a missão de tentar conter as atitudes do viúvo, que reaparece após um período desaparecido com parte do dinheiro do roubo da escultura que dá nome à novela.

A participação marca o reencontro de Belo e Viviane Araújo na ficção. Os dois foram casados entre 1998 e 2007, em um relacionamento que teve ampla repercussão na época.

Viviane Araújo e Belo ficaram juntos por 9 anos e colocaram um ponto final na relação em 2007. (Reprodução)

Esta é a terceira parceria de Viviane Araújo com o autor Aguinaldo Silva, após trabalhos em “Império” (2014) e “O Sétimo Guardião” (2018). Segundo informações de bastidores, a preparação para as cenas começou no fim de 2025, com leituras de texto e reuniões de alinhamento.

Resumo dos próximos capítulos de ‘Três Graças’

Quarta-feira (11)

Rogério não fala toda a verdade aos policiais, e inocenta Gerluce. Ferette cai na armação de Xênica e não consegue se desvencilhar do jornalista Téo Pereira, que insiste em publicar sua separação. Gerluce e Paulinho fazem as pazes. Téo Pereira publica a matéria sobre a separação de Ferette e Zenilda. Edilberto dá dinheiro a Bagdá para garantir a tranquilidade do evento de inauguração de mais uma farmácia na Chacrinha. Lena combina de se encontrar com Joélly, sem que Herculano saiba. Ferette consegue convencer Leonardo a acompanhá-lo no evento da Chacrinha. Misael mira contra Ferette, na hora em que ele é chamado ao palco por Xênica.

Quinta-feira (12)

Consuelo estranha quando o delegado a liberta, mas vai atrás de Misael para impedir que ele atire em Ferette. Zenilda procura Rogério e se disponibiliza para ser sua advogada. Lena descobre que Raul é pai da filha de Joélly. Samira observa Lena saindo do evento com Joélly e pede ajuda a Edilberto. Lucélia convence Bagdá a roubar o dinheiro dos tios. Ferette e Arminda se surpreendem ao ver Zenilda anunciar a presença de Rogério no palco. Edilberto impede Lena de sair com Joélly. Consuelo aborda Misael no exato momento em que ele atira em direção ao palco.

Sexta-feira (13)

Misael percebe que a pessoa atingida não morreu e é forçado a sair do local por Consuelo e Gilmar. Zé Maria se vê obrigado a cuidar do ferimento leve de Ferette por conta do tiro disparado por Misael. Samira repreende Lena. Ferette readmite José Maria. Consuelo aproveita a distração de Misael e o desarma. Misael beija Consuelo para disfarçar quando a polícia chega. Leonardo procura Viviane.

Sábado (14)

Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da Chacrinha. Arminda dá entrevista para Téo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Kasper vai atrás de Júnior e acaba encontrando As Três Graças no ferro-velho de Joaquim. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferette, e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. Arminda se depara com Rogério em seu quarto.