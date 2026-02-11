Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Beijo de Belo e Viviane Araújo vai ao ar em Três Graças; saiba quando

Cena do primeiro beijo entre Misael e Consuelo acontece após tentativa de atentado e promete movimentar a novela

Hannah Franco
fonte

Quando vai ao ar o beijo de Belo e Viviane Araujo em ‘Três Graças’? (Reprodução/TV Globo)

O beijo de Belo e Viviane Araújo em “Três Graças” promete movimentar a novela das 21h da TV Globo nesta semana. A cena marca o primeiro beijo entre Misael e Consuelo e acontece em meio a uma sequência de tensão que altera os rumos da trama.

A sequência foi divulgada em prévia no último sábado e rapidamente repercutiu entre o público. Desde que Viviane Araújo foi anunciada como par romântico de Belo na novela, a participação da atriz tem chamado atenção, especialmente pelo histórico do ex-casal fora da ficção. Confira, a seguir, quando vai ao ar a cena do beijo de Misael e Consuelo e o resumo dos próximos capítulos.

VEJA MAIS

image Belo chama atenção do público que grita o nome de Viviane Araújo durante seu show
Cantor comentou repercussão de cenas com ex-namorada em 'Três Graças', durante show

image Vidente faz revelação sobre volta de Viviane Araújo e Belo após reencontro em 'Três Graças'
Rumores sobre reconciliação ganharam força nas redes após o ex-casal contracenarem juntos na novela das nove da Globo

Quando vai ao ar o beijo de Belo e Viviane em ‘Três Graças’?

O capítulo com o beijo será exibido nesta sexta-feira (13). A cena ocorre logo após Misael (Belo) atirar em direção ao palco onde está o empresário Ferette (Murilo Benício), durante um evento.

Consuelo (Viviane Araújo) aborda Misael no momento do disparo e consegue desarmá-lo. Em meio à confusão e com a chegada da polícia, Misael beija Consuelo para despistar os agentes.

Na sequência, Misael descobre que a pessoa atingida não morreu e deixa o local com ajuda de Consuelo e Gilmar.

Reencontro de Belo e Viviane na novela

Em “Três Graças”, Viviane interpreta Consuelo, primeiro amor de Misael. A personagem surge como peça-chave da narrativa, com a missão de tentar conter as atitudes do viúvo, que reaparece após um período desaparecido com parte do dinheiro do roubo da escultura que dá nome à novela.

A participação marca o reencontro de Belo e Viviane Araújo na ficção. Os dois foram casados entre 1998 e 2007, em um relacionamento que teve ampla repercussão na época.

image Viviane Araújo e Belo ficaram juntos por 9 anos e colocaram um ponto final na relação em 2007. (Reprodução)

Esta é a terceira parceria de Viviane Araújo com o autor Aguinaldo Silva, após trabalhos em “Império” (2014) e “O Sétimo Guardião” (2018). Segundo informações de bastidores, a preparação para as cenas começou no fim de 2025, com leituras de texto e reuniões de alinhamento.

Resumo dos próximos capítulos de ‘Três Graças’

Quarta-feira (11)

Rogério não fala toda a verdade aos policiais, e inocenta Gerluce. Ferette cai na armação de Xênica e não consegue se desvencilhar do jornalista Téo Pereira, que insiste em publicar sua separação. Gerluce e Paulinho fazem as pazes. Téo Pereira publica a matéria sobre a separação de Ferette e Zenilda. Edilberto dá dinheiro a Bagdá para garantir a tranquilidade do evento de inauguração de mais uma farmácia na Chacrinha. Lena combina de se encontrar com Joélly, sem que Herculano saiba. Ferette consegue convencer Leonardo a acompanhá-lo no evento da Chacrinha. Misael mira contra Ferette, na hora em que ele é chamado ao palco por Xênica.

Quinta-feira (12)

Consuelo estranha quando o delegado a liberta, mas vai atrás de Misael para impedir que ele atire em Ferette. Zenilda procura Rogério e se disponibiliza para ser sua advogada. Lena descobre que Raul é pai da filha de Joélly. Samira observa Lena saindo do evento com Joélly e pede ajuda a Edilberto. Lucélia convence Bagdá a roubar o dinheiro dos tios. Ferette e Arminda se surpreendem ao ver Zenilda anunciar a presença de Rogério no palco. Edilberto impede Lena de sair com Joélly. Consuelo aborda Misael no exato momento em que ele atira em direção ao palco.

Sexta-feira (13)

Misael percebe que a pessoa atingida não morreu e é forçado a sair do local por Consuelo e Gilmar. Zé Maria se vê obrigado a cuidar do ferimento leve de Ferette por conta do tiro disparado por Misael. Samira repreende Lena. Ferette readmite José Maria. Consuelo aproveita a distração de Misael e o desarma. Misael beija Consuelo para disfarçar quando a polícia chega. Leonardo procura Viviane.

Sábado (14)

Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da Chacrinha. Arminda dá entrevista para Téo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Kasper vai atrás de Júnior e acaba encontrando As Três Graças no ferro-velho de Joaquim. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferette, e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. Arminda se depara com Rogério em seu quarto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belo

Viviane Araujo

Três Graças
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

CULTURA

Legião Urbana em Belém: chinelada em show marca relação dos fãs com a banda há 38 anos

Clima não foi mais o mesmo depois que a banda saiu do palco, para nunca mais voltar completa a Belém

23.03.25 8h00

LUTO

Ator sul-coreano Jung Eun-woo morre aos 40 anos

Na véspera da morte, o ator fez uma publicação enigmática em seu Instagram

11.02.26 12h08

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda