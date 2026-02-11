Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Público pede expulsão de Sol Vega após sister empurrar Ana Paula

Internautas apontam suposta agressão contra Ana Paula durante discussão

Amanda Martins
fonte

Web se revolta com atitude de Sol Vega contra Ana Paula no BBB 26 (Reprodução/ Redes sociais)

A manhã desta quarta-feira (11) foi marcada por uma confusão no BBB 26 que movimentou as redes sociais e colocou o nome de Sol Vega entre os assuntos mais comentados da internet. Internautas pedem a expulsão da veterana após ela supostamente ter cometido uma 'agressão' contra Ana Paula durante uma discussão na casa.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Sol vai para cima de Ana Paula e é acusada de agressão no BBB 26
Discussão começou após confusão na porta dos brothers e terminou com denúncia de agressão na manhã desta quarta (11).

image BBB 26: Sarah é a eliminada da semana, com 69,13% dos votos
A sister estava em Paredão triplo formado apenas por veteranos, com Babu e Sol

image BBB 26: Sol pode se salvar do Paredão de veteranos; entenda
A sister pode ser eliminada na noite dessa terça-feira (10), em disputa contra Babu e Sarah

No X, antigo Twitter, a hashtag 'Sol expulsa' alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados. “Sol expulsa! Falou tanto que a Ana Paula foi expulsa que o karma acabou de chegar pra ela”, escreveu uma usuária. 

Entenda a briga

A briga começou depois que Milena passou pelos quartos batendo nas portas para acordar os colegas de confinamento. Em seguida, Sol se levantou e foi até outro cômodo chamar os demais participantes. 

Durante o desentendimento, Sol teria apertado o braço de Ana Paula, aos berros e a empurrado.“Você pisou no meu pé, aqui? Agora vai chorar”, reagiu Ana. 

Após o episódio, Sol afirmou na área externa que precisava  'controlar as suas atitudes'. Ela também relatou que foi gritar, mas que teria pisado no pé da sister sem intenção. 

Até o momento, a produção do programa não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sol Vega

BBB

BBB 26

suposta expulsão de Sol Vega

Ana Paula Renault

BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

CULTURA

Legião Urbana em Belém: chinelada em show marca relação dos fãs com a banda há 38 anos

Clima não foi mais o mesmo depois que a banda saiu do palco, para nunca mais voltar completa a Belém

23.03.25 8h00

LUTO

Ator sul-coreano Jung Eun-woo morre aos 40 anos

Na véspera da morte, o ator fez uma publicação enigmática em seu Instagram

11.02.26 12h08

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda