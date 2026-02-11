BBB 26: Público pede expulsão de Sol Vega após sister empurrar Ana Paula
Internautas apontam suposta agressão contra Ana Paula durante discussão
A manhã desta quarta-feira (11) foi marcada por uma confusão no BBB 26 que movimentou as redes sociais e colocou o nome de Sol Vega entre os assuntos mais comentados da internet. Internautas pedem a expulsão da veterana após ela supostamente ter cometido uma 'agressão' contra Ana Paula durante uma discussão na casa.
No X, antigo Twitter, a hashtag 'Sol expulsa' alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados. “Sol expulsa! Falou tanto que a Ana Paula foi expulsa que o karma acabou de chegar pra ela”, escreveu uma usuária.
Entenda a briga
A briga começou depois que Milena passou pelos quartos batendo nas portas para acordar os colegas de confinamento. Em seguida, Sol se levantou e foi até outro cômodo chamar os demais participantes.
Durante o desentendimento, Sol teria apertado o braço de Ana Paula, aos berros e a empurrado.“Você pisou no meu pé, aqui? Agora vai chorar”, reagiu Ana.
Após o episódio, Sol afirmou na área externa que precisava 'controlar as suas atitudes'. Ela também relatou que foi gritar, mas que teria pisado no pé da sister sem intenção.
Até o momento, a produção do programa não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
