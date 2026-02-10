Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Sol pode se salvar do Paredão de veteranos; entenda

A sister pode ser eliminada na noite dessa terça-feira (10), em disputa contra Babu e Sarah

Lívia Ximenes
fonte

Sol é veterana no Big Brother Brasil 26 (Divulgação/TV Globo)

Na noite dessa terça-feira (10), mais um participante do Big Brother Brasil 26 será eliminado em Paredão triplo. A formação da berlinda da vez é, unicamente, com veteranos: Sarah, Sol e Babu. Sol, entretanto, pode se livrar da eliminação.

No X, por volta das 22h20, internautas deixaram em primeiro lugar a hashtag #ForaSarah. Em segundo lugar, estava a hashtag #ForaBabu. Entre os 30 assuntos mais comentados na rede social, nenhum era #ForaSol.

image Assuntos mais comentados no X nessa terça-feira (10), por volta das 22h20 (Reprodução)

Sarah participou da edição de 2021 e Babu, em 2020. Sol, por outro lado, esteve no BBB 4. Babu foi emparedado por indicação do Líder, Jonas, e teve chance ao contragolpe — puxando Sarah. Sol foi a participante que mais recebeu votos da Casa.

.
