Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

No BBB 26, brothers repercutem Sincerão e Juliano Floss troca farpas com Alberto Cowboy

Estadão Conteúdo

A madrugada desta terça-feira, 10, foi de repercussão sobre o Sincerão entre os brothers no BBB 26. Em meio às dúvidas sobre a participação de Marciele na dinâmica, os brothers firmaram novas alianças e trocaram farpas sobre a convivência.

Já pela manhã, o líder Jonas foi alvo de um trote e decidiu acordar a casa com o despertador da Central do Líder. Veja resumo:

Breno explica adjetivo para Ana Paula

Jonas elogiou a coragem de Breno em utilizar o adjetivo "hipócrita" para Ana Paula durante a dinâmica do Sincerão.

Em conversa com Maxiane, Marcelo e Marciele, Breno explicou porque escolheu o adjetivo para a jornalista. "Ela ficou brava que a gente não defendia a Milena e ela não defendia a Milena quando ela precisava."

Participação de Marciele gera dúvidas nos brothers

Marciele foi eleita pelo público como a pessoa mais "apagada" do reality, no entanto, ela foi a única que participou da dinâmica além do líder, do Anjo, dos emparedados, e de Juliano e Sol, que participaram do Duelo de Risco.

A dinâmica do Sincerão só envolve quem participa diretamente da formação do Paredão e mais uma pessoa escolhida pelo público. Na casa, os participantes questionaram o que pode ter motivado a escolha pela sister entre todos os demais confinados.

Ana Paula acha que a escolha por Marciele foi por ela "está à margem" dos demais participantes.

No quarto, a jornalista continuou pensando na participação da Cunhã e sugeriu que talvez o público queira ver Marciele mais vezes.

Chaiany e Ana Paula se emocionam

Em conversa com Ana Paula, Chaiany desabafa sobre suas inseguranças em relação a Jordana e é consolada pela mineira. "Eu acredito em você. Eu acho que tá passando da hora de você acreditar também."

Babu explica aliança com Ana Paula

Na varanda com Breno, Babu explicou porque decidiu se unir a Ana Paula no reality. "A partir do momento em que eu vi uma sociedade elitizada julgando as pessoas aqui, eu falei: Senhorita Ana Paula, agora eu vou atirar com você. Prefiro tá do teu lado, tomando tiro, porque você é camicase que nem eu."

Ainda no papo, o ator revelou que está chateado com Marciele e Maxiane. "Eu não fiz nada, só elogios com a Sarah também eu nunca fiz nada, nunca impliquei."

Jonas lembra comentário de Babu no Sincerão

Em conversa com Edilson, Jonas lembra que Babu discordou do termo palestrinha atribuído a ele e disse que o gaúcho não conseguia "formar duas frases". "Eu não acho que eu falo bem, mas precisa me diminuir?", questionou o modelo.

Juliano e Alberto trocam farpas

Cumprindo o castigo do Monstro, Juliano viu Alberto dobrar as roupas de Babu na lavanderia e ironizou o ato do veterano. "Ai que legal que você é!", disse o dançarino. "Tô colocando a minha roupa, é diferente. E tenho respeito pela roupa de qualquer um, não tô cuidando da roupa dele, não. Poderia ser sua ou de qualquer um", respondeu Alberto.

Juliano continuou repercutindo o ato de Alberto com Leandro, Milena e Samira. "Se bem que ele poderia jogar a roupa no chão e colocar dele, ele tá sendo educado, Juliano", disse Milena.

Marcelo define alianças no jogo

Marcelo afirma que está ao lado de Chaiany, Juliano e Samira no jogo, mas que duas pessoas do grupo do trio não são prioridade para ele.

Milena e Chaiany fazem trote com Jonas e líder acorda a casa Milena e Chaiany decidiram acordar Jonas com batidas na porta, no entanto, o líder já estava acordado e viu as sisters.

Com a brincadeira, Jonas decidiu acionar o despertador da casa na Central do Líder. "Quero ver todo mundo acordando, graças a Tia Mi."

Os brothers levantaram com o som do despertador.

Gabriela perguntou a Jonas se Milena tinha sido o motivo e o brother afirmou. Leandro também apareceu na porta do líder para reclamar: "Você é o maior moleque, né?". "Sua amiga Milena que veio aqui me acordar, encher o saco. Agradece a ela", respondeu Jonas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

MADRUGADA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

TÁ PASSANDO VERGONHA

BBB 26: equipe de Breno se desculpa após fala sobre maternidade de Ana Paula

Para muitos internautas, Breno 'se perdeu' no personagem e no jogo, sendo um dos participantes mais cansativos da edição.

10.02.26 9h04

EITA!

Gracyanne responde sobre 'alfinetada' em namorada de Belo e reconciliação: 'Não me arrependo'

A modelo admitiu que saiu de seu casamento anterior com "muitos problemas".

10.02.26 8h10

MARATONA

Viviane Batidão vai percorrer mais de 1,7 mil km durante o Carnaval 2026

Cantora paraense fará seis shows em seis cidades diferentes em seis dias de folia

10.02.26 9h32

CIDADANIA

Projeto na Câmara quer conceder título de cidadão brasileiro a Bad Bunny

Homenagem reconhece influência cultural do artista porto-riquenho

10.02.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda