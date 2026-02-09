Capa Jornal Amazônia
Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

Bruna Dias Merabet
fonte

Filipe Bragança (Cássia Tabatini)

Aos 25 anos de idade, o ator goiano Filipe Bragança assume o seu primeiro protagonista da sua trajetória artística. Na novela Coração Acelerado, da Globo, ele interpreta João Raul, cantor sertanejo universitário que se transforma em um fenômeno nacional e passa a ser conhecido como o “Mozão do Brasil”.

“Ele é intenso, impulsivo, vive tudo no máximo e não pensa duas vezes antes de se jogar, seja no amor, na música ou nas decisões da vida. Eu sou mais racional. Já ele é quase inconsequente. É preciso incorporar essa ousadia diária”, pontua o ator sobre as diferenças com o personagem.

Filipe Bragança destaca que a sua maturidade artística o deixa mais à vontade com esse novo projeto. O ator ganhou projeção em 2013 ao interpretar Duda no remake de Chiquititas, exibido pelo SBT. Depois, ele deu seguimento a outros papéis, como em 2017, ao interpretar Christian Figueiredo no filme Eu Fico Loko, adaptação do livro autobiográfico do YouTuber.

Em 2019, voltou ao cinema com Cinderela Pop, no papel de Freddy Prince. Na Globo, Filipe integrou o elenco de Órfãos da Terra, onde viveu Benjamin. Anos depois, em 2023, fez sua segunda novela na casa, o remake de Elas por Elas, interpretando Giovanni, personagem que foi de Lauro Corona na primeira versão.

Entre uma novela e outra, se dedica a produções de streaming, como Dom, da Amazon. Também pode ser visto na série Só Se For Por Amor, como Tadeu, disponível na Netflix. Em 2024, Filipe assumiu o desafio de interpretar o cantor Sidney Magal na cinebiografia Meu Sangue Ferve por Você. No ano seguinte, integrou o elenco do filme Perrengue Fashion, lançado em outubro de 2025.

“Eu tento sempre partir do princípio de que ninguém é simples. Todo personagem, por mais solar ou direto que pareça, carrega contradições, medos, desejos que nem ele mesmo entende direito. O meu mergulho começa muito no estudo: do texto, do diretor, das pessoas ao meu redor e, principalmente, de mim mesmo. Eu busco pontos de contato entre a minha vivência e a do personagem, mesmo quando eles são muito diferentes. Isso me ajuda a humanizar, a fugir do estereótipo e a construir alguém que respira, erra e surpreende, inclusive a mim como ator”, explica.

Na trama global, João Raul desde criança sonha em ser cantor. Adulto, ele se tornou um grande astro sertanejo. Aliando música e redes sociais, João usa seu perfil para procurar a “garota do seu passado”, porém o destino dá um jeito de juntar os caminhos de João Raul e Agrado Garcia novamente, sem que ele saiba que ela é a moça a quem tanto procura.

Para dar vida ao cantor da novela, Filipe conta que observou o comportamento de grandes artistas do gênero, como Luan Santana, Gustavo Mioto e Luan Pereira. Cantar, para ele, não foi novidade, já que o artista realizou musicais e também tem uma rotina ligada à música. Além disso, a construção musical da obra foi resultado de um trabalho multidisciplinar.

“O teatro musical me deu uma base que eu carrego para tudo. Disciplina, foco e consciência corporal e vocal são fundamentais, especialmente no ritmo intenso da televisão e do streaming, onde tudo acontece muito rápido. Aprendi a cuidar do corpo como instrumento de trabalho e a estar pronto emocionalmente, mesmo em dias longos e cansativos. Além disso, o teatro me ensinou a estar presente no agora, algo essencial quando você precisa entregar verdade em pouco tempo e em muitas cenas diferentes no mesmo dia”, explica.

De Goiânia, Filipe Bragança imergiu mais no mundo sertanejo e as gravações também permitiram que ele estivesse em grandes festivais de música, como o Caldas Country. Coração Acelerado é focada no universo sertanejo, transformando esse universo no palco para uma história de amor.

“Voltar para as minhas raízes através da música foi muito especial. Goiânia respira sertanejo, isso faz parte da nossa identidade, da nossa forma de sentir e contar histórias. Eu não tinha essa conexão tão forte antes, mas, ao mergulhar nesse universo, comecei a entender o quanto o sertanejo fala de amor, dor, saudade e pertencimento. Teve um estalo quando comecei a ouvir com mais atenção artistas que contam histórias simples, mas profundas. Ali eu entendi o João Raul: ele canta o que sente, sem vergonha, sem ironia. Isso me conquistou completamente”, conta.

Celebrando esse protagonista da trama global das sete, Filipe Bragança tem uma trajetória construída em trabalhos diversos e em várias frentes, que o credenciaram para o João Raul.

“Hoje, o que mais me move é a honestidade da narrativa. Um roteiro precisa ter algo a dizer, precisa provocar reflexão, emoção ou identificação. Eu me interesso por histórias que falem sobre relações humanas, transformação, afeto, conflitos internos. Se eu leio algo e sinto que aquilo vai tocar alguém de alguma forma, nem que seja uma pessoa, já vale a pena. Contar histórias que fazem sentido para o nosso tempo é o que me faz querer continuar nesse caminho”, finaliza o ator.

 

 

 

 

