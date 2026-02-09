Bad Bunny reúne astros e homenageia América Latina no Super Bowl: 'seguimos aqui'

O cantor Bad Bunny se apresentou no intervalo do Super Bowl LX, na noite de domingo, 8, na Califórnia. O show contou com hits, efeitos especiais e referências à cultura latina, além da participação de Lady Gaga e Ricky Martin.

Durante a performance, Bad Bunny incluiu mensagens pela união dos povos e contra o discurso de ódio. Este posicionamento é relevante no meio artístico americano, em meio à política de imigração do governo de Donald Trump.

A apresentação levou elementos de Porto Rico ao gramado do Levi's Stadium, em Santa Clara. Foram recriadas cenas cotidianas da ilha, como plantações, barracas de tacos, idosos jogando dominó e um casamento caribenho.

Cenários e Efeitos Visuais

Os efeitos especiais permitiram que Bad Bunny caísse do teto de um palco para dentro de uma casa porto-riquenha. A transição ocorreu com fluidez para um show ao vivo.

Músicas e Convidados no Palco

A apresentação de 13 minutos incluiu as músicas "Nuevayol", "Baile Inolvidable" e o megahit "DTMF". Esta última dá nome ao álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que venceu o Grammy de Álbum do Ano de 2025.

Dançarinos se revezavam entre reggaeton e ritmos latinos tradicionais, como a salsa. No palco, acompanhando os dançarinos, estiveram as cantoras Cardi B e Karol G, além do ator Pedro Pascal.

Lady Gaga participou da apresentação, cantando um trecho de "Die With a Smile", parceria com Bruno Mars, em ritmo latino.

Outro convidado foi o também porto-riquenho Ricky Martin, que interpretou "Lo que le pasó a Hawaii", canção do álbum mais recente de Bad Bunny.

Mensagens de União e América Latina

Ao final do show, Bad Bunny proclamou "God bless America", emendando com a menção de países de todo o continente americano, como Chile e Argentina. Dançarinos carregavam bandeiras das nações da região.

Simultaneamente, um telão no estádio exibiu a mensagem: "A única coisa mais poderosa do que o ódio é o amor".

A bola de futebol americano usada por Bunny trazia impressa a frase: "Juntos, somos América". A mensagem faz referência tanto ao continente quanto aos Estados Unidos. Para encerrar, ele mostrou a bola para a câmera e disse: "seguimos aqui".

Repercussão e Críticas

Logo após o show, Donald Trump criticou a apresentação de Bad Bunny nas redes sociais. Ele classificou o show do artista porto-riquenho como "horrível".