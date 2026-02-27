Capa Jornal Amazônia
Quem é Duda Freire, a melhor amiga de Virginia que teve o pai preso em Goiânia?

Segundo a Polícia Militar, ele estava foragido da Justiça e tinha condenação por tráfico de drogas

Estadão Conteúdo
fonte

Virginia e Duda Freire (Reprodução / Instagram @dudafreiret)

O nome de Duda Freire passou a circular com mais intensidade nas redes sociais depois que seu pai, Dyogo Hilario Tocafundo, foi preso nesta quinta-feira 26, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ele estava foragido da Justiça e tinha condenação por tráfico de drogas, com mandado em aberto desde 2025.

De acordo com informações das autoridades, o homem seria responsável por um esquema de venda de entorpecentes com sistema de "delivery", atendendo bairros nobres da cidade, como Setor Marista e Setor Bueno. Ele foi encaminhado à Central de Triagem da Polícia Penal e permanece à disposição do Judiciário.

Amizade com Virginia e presença constante na família

Natural de Goiânia, Duda tem 20 anos e construiu uma presença expressiva nas redes sociais, onde compartilha conteúdos ligados ao universo fitness, moda e beleza. No Instagram, ela acumula quase três milhões de seguidores.

A influenciadora se tornou ainda mais conhecida por sua proximidade com Virginia Fonseca. As duas costumam aparecer juntas em viagens, eventos, treinos e momentos do dia a dia. Duda é presença frequente na casa da empresária e acompanha de perto a rotina da família.

Ela também mantém vínculo próximo com o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia, e com os filhos do casal, participando de comemorações e encontros familiares.

Recentemente, Duda publicou uma declaração à amiga nas redes sociais: "Cada momento ao seu lado é especial. Te amo e te admiro muito, minha loirinha."

Carnaval e exposição nacional

Neste ano, Duda também esteve em evidência durante o carnaval. Ela desfilou pela Acadêmicos do Grande Rio, escola de samba na qual Virginia ocupou o posto de rainha de bateria.

A participação reforçou sua projeção pública, ampliando a visibilidade além do ambiente digital e consolidando sua imagem como integrante do grupo mais próximo da influenciadora.

Relação profissional e namoro

Mais do que amizade, Duda também atua nos bastidores dos negócios de Virginia, participando de ações promocionais e auxiliando na divulgação de produtos. Nos últimos meses, passou a ser vista como um dos nomes mais presentes no ecossistema empresarial da influenciadora.

Na vida pessoal, Duda assumiu relacionamento com Felipe Silveira, empresário conhecido no meio esportivo por ser amigo próximo do jogador Vini Jr., atual namorado de Virginia.

Palavras-chave

