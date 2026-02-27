Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

O Liberal
fonte

Mestre Ciça está em Belém para o Camarote Miltons (Reprodução)

O Mestre Ciça, homenageado e mestre de bateria da Viradouro, campeã do Carnaval 2026, prometeu parar de fumar após a vitória da escola. Em promessa feita em rede nacional, ao vivo no programa Sem Censura, ele afirmou que tentará cumprir o compromisso reduzindo o hábito aos poucos, sem medidas drásticas.

Uma semana após a conquista, Ciça segue fumando. O mestre está em Belém a convite da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) para o Camarote Miltons. Ele participou de um passeio de barco pela Ilha do Combu, e fez um reforço sobre a promessa.

VEJA MAIS

image Exclusivo: Mestre Ciça, campeão do Carnaval do Rio de 2026, é o convidado do Camarote Miltons
Além dele, Evandro Malandro e Mestre Fafá também estarão no espaço

image Milton Cunha e Liga das Escolas de Samba Associadas detalham desfiles e camarote
Programação oficial ocorre a partir desta sexta-feira, 27, e vai até sábado, 28, com presença de artistas nacionais e do Mestre Ciça em Belém

image Foliões demonstram amor pelo Carnaval em maratona com desfiles em várias agremiações de Belém
Lourdinha Bezerra e Carlos Eduardo Barros compartilham a logística e a emoção de defender diversas bandeiras na Aldeia Amazônica em 2026

“Eu penso em parar de fumar. Não é fácil, eu fumo há 40 anos, mas já diminuí bastante. Com certeza eu vou dar um basta, já que fiz essa promessa em rede nacional. O pessoal me para na rua, me cobra. Esses dias fui ao shopping e estava fumando; um senhor me parou e cobrou. Então vai ter um momento em que eu vou parar, não vai demorar muito não”, disse.

Além da promessa, este Carnaval escancarou a “onipresença” de Ciça na Sapucaí. Mesmo em dias em que a Viradouro não tinha agenda no local, o mestre estava lá participando da dinâmica carnavalesca. A presença dele virou meme na web, onde diversas pessoas compartilhavam fotos suas na Sapucaí com a legenda: "Encontramos esse simpático senhor".

Em Belém, Ciça também revela que não conseguirá ficar quieto: “Eu gosto de estar na pista, gosto de estar perto da bateria para ver como funciona e viver. Camarote é legal, mas eu curto estar em volta do pessoal”.

Mestre Ciça tem mais de 50 anos de trajetória no samba. Comandando a bateria são quase 40 anos, e esta é a primeira vez que ele participa de um Carnaval fora do Rio de Janeiro, já que as datas pelo Brasil sempre coincidem. Em Belém, os desfiles das escolas de samba ocorrem uma semana depois.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Mestre Ciça

Camarote Miltons
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda