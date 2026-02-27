Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

O Mestre Ciça, homenageado e mestre de bateria da Viradouro, campeã do Carnaval 2026, prometeu parar de fumar após a vitória da escola. Em promessa feita em rede nacional, ao vivo no programa Sem Censura, ele afirmou que tentará cumprir o compromisso reduzindo o hábito aos poucos, sem medidas drásticas.

Uma semana após a conquista, Ciça segue fumando. O mestre está em Belém a convite da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) para o Camarote Miltons. Ele participou de um passeio de barco pela Ilha do Combu, e fez um reforço sobre a promessa.

“Eu penso em parar de fumar. Não é fácil, eu fumo há 40 anos, mas já diminuí bastante. Com certeza eu vou dar um basta, já que fiz essa promessa em rede nacional. O pessoal me para na rua, me cobra. Esses dias fui ao shopping e estava fumando; um senhor me parou e cobrou. Então vai ter um momento em que eu vou parar, não vai demorar muito não”, disse.

Além da promessa, este Carnaval escancarou a “onipresença” de Ciça na Sapucaí. Mesmo em dias em que a Viradouro não tinha agenda no local, o mestre estava lá participando da dinâmica carnavalesca. A presença dele virou meme na web, onde diversas pessoas compartilhavam fotos suas na Sapucaí com a legenda: "Encontramos esse simpático senhor".

Em Belém, Ciça também revela que não conseguirá ficar quieto: “Eu gosto de estar na pista, gosto de estar perto da bateria para ver como funciona e viver. Camarote é legal, mas eu curto estar em volta do pessoal”.

Mestre Ciça tem mais de 50 anos de trajetória no samba. Comandando a bateria são quase 40 anos, e esta é a primeira vez que ele participa de um Carnaval fora do Rio de Janeiro, já que as datas pelo Brasil sempre coincidem. Em Belém, os desfiles das escolas de samba ocorrem uma semana depois.