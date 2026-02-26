Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Milton Cunha e Liga das Escolas de Samba Associadas detalham desfiles e camarote

Programação oficial ocorre a partir desta sexta-feira, 27, e vai até sábado, 28, com presença de artistas nacionais e do Mestre Ciça em Belém

Gabriel da Mota
fonte

O evento reuniu o carnavalesco Milton Cunha, representantes da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) e autoridades de cultura, como a secretária Ursula Vidal (Thiago Gomes/ O Liberal)

A organização do Carnaval de Belém realizou, na manhã desta quinta-feira (26), uma coletiva de imprensa no hotel Vila Galé Collection Amazônia para detalhar os desfiles das escolas de samba e as atrações do Camarote Miltons. O evento reuniu o carnavalesco Milton Cunha, representantes da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) e autoridades de cultura. As apresentações oficiais na Aldeia Amazônica no bairro da Pedreira, ocorrem nesta sexta-feira (27) e sábado (28).

Coletiva de Imprensa Camarote Miltons

O Camarote Miltons receberá convidados nacionais, como os atores Samuel de  Assis e Caio Manhete, além dos ex-BBBs Kaysar Dadour e Natália Deodato. A música local será representada pela cantora Zaynara e pelos dançarinos Rolon Ho e Thais Sousa. A Rainha das Rainhas 2026, Layane Santos, que esteve na coletiva, também confirmou presença no espaço VIP ao lado das quatro princesas do concurso deste ano: Carlen Baia (Clube de Engenharia), Ronara Furtado (Pará Clube), Tharsila Barros (COCB) e Eduarda Barra (Clube do Remo).

Uma das principais novidades para este ano é a participação de Mestre Ciça, regente da bateria da Viradouro e campeão do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026. Ele estará em Belém para prestigiar os desfiles e interagir com os ritmistas das escolas paraenses. A mesa técnica da coletiva contou com a secretária de cultura do Pará, Úrsula Vidal, a secretária de cultura de Belém, Rafaela Segadilha, e o presidente da ESA, Fernando Guga Gomes.  

Nos dois dias de festa, sete agremiações filiadas à ESA e a tradicional escola Quem São Eles cruzam a avenida. A estrutura da Aldeia Amazônica foi preparada para receber o público com foco na segurança e na valorização do paraensismo. Além de Milton Cunha, a gerência do hotel Vila Galé, representada por Priscilla Lima, reforçou o apoio logístico para hospedar as celebridades e a equipe técnica do evento.

Carnaval com identidade

O presidente da Liga das Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA), Fernando Guga Gomes, falou do objetivo de afirmar a identidade própria do Carnaval da capital paraense.

“O Carnaval de Belém tem elementos que são nossos. Toda cópia, por melhor que seja, ela é só uma cópia e Belém não quer copiar ninguém. Nosso Carnaval tem identidade; tem quesitos que são diferentes, tem forma de apresentação do cortejo que é diferente, temos instrumentos de percussão que são nossos. A gente tem muito para mostrar para os outros carnavais do Brasil”, afirmou.

Memórias

Para o carnavalesco e pesquisador Milton Cunha, o Carnaval de Belém significa para sua formação a memória da coragem de “ser quem se é”. Ele lembrou o encantamento sentido ao assistir ao concurso Rainha das Rainhas, quando criança, e o bloco carnavalesco Xavante, que desfilou nos anos 1970.

“O Carnaval acessa em mim a possibilidade de ser enfeitado, de ser colorido, de ser bonito. A vida é muito dura, a vida é muito cruel, a vida é muito pouca, mas a vida presta, sobretudo, quando há liberdade e democracia. O Carnaval para mim é liberdade e democracia”, definiu.

Segundo Milton, que é pesquisador do tema, o formato de desfiles de escola de samba democratiza o acesso à produção e ao consumo cultural. "Os crivos são comunitários. Então, fica mais fácil a vitrine pra ele. O discurso fica mais veemente e é aí que a gente vê a criatividade louca do nosso povo", pontuou.

Patrocínio

A Cervejaria Caribeña é patrocinadora do Camarote Miltons e também de passeio realizado na ilha do Combu para convidados.

