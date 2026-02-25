Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Exclusivo: Mestre Ciça, campeão do Carnaval do Rio de 2026, é o convidado do Camarote Miltons

Além dele, Evandro Malandro e Mestre Fafá também estarão no espaço

Bruna Dias Merabet
fonte

Este ano, a Viradouro se tornou campeã com o enredo “Pra Cima, Ciça”, em homengem ao Mestre Ciça (Globo/Rogerio Resende)

A festa no Camarote Miltons, do Milton Cunha, ganha um brilho especial com a presença de um vencedor: Mestre Ciça, o grande campeão de 2026. O mestre dos mestres, que regeu a bateria da Viradouro rumo ao topo este ano, aporta em Belém para prestigiar o  Carnaval.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, sete escolas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), mais a Quem São Eles, se apresentam na Aldeia Amazônica.

“É uma alegria imensa receber no Carnaval de Belém o Mestre dos Mestres, Mestre Ciça, que é uma referência no Carnaval do Rio de Janeiro e recebeu essa justíssima homenagem da escola dele, a Viradouro, supercampeã do Carnaval do Rio. Isso deixa muitas mensagens sobre você homenagear alguém do Carnaval, da vivência, do cotidiano! Foi um enredo que, no primeiro momento, as pessoas olharam com alguma desconfiança, mas é isso mesmo: Carnaval é comunidade e povo. O Ciça representa tudo isso! Esse foi um convite do Milton que nós, da ESA, imediatamente abraçamos. Ter o Mestre aqui em Belém, assistindo às nossas escolas e dialogando com os nossos mestres, é especial. Pretendo promover um encontro de todos eles para uma troca de experiências linda”, pontua Fernando Guga Gomes, presidente da ESA.

VEJA MAIS

image Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém
Entre os famosos, estará Layane Santos, a Rainha das Rainhas 2026, ao lado das princesas

image Viradouro campeã: Mestre Ciça leva troféu à quadra e público comemora
A escola de samba conquistou 270 pontos e foi consagrada vitoriosa nessa quarta-feira (18)

image Ingressos grátis para desfiles das escolas de samba em Belém esgotam no 1º dia
3 mil entradas de arquibancada para o Grupo Especial do Carnaval 2026 acabaram na terça-feira (24), na Aldeia Amazônica, em Belém

Inspiração do enredo campeão “Pra Cima, Ciça”, da Viradouro, Mestre Ciça é um verdadeiro apaixonado pelo samba e pelo Carnaval. Iniciou sua trajetória nos desfiles do Carnaval de 1971 como passista e ritmista da escola de samba Unidos de São Carlos, agremiação que, em 1983, passou a se chamar Estácio de Sá. Desde a década de 70 até o estrelato à frente das maiores baterias do país, Ciça atravessou gerações de rainhas e agora traz seu carisma para a nossa avenida. Sua presença em Belém marca a consagração do samba, unindo o Rio de Janeiro à Amazônia em um momento histórico de intercâmbio cultural.

Além de Ciça, o Camarote Miltons também irá promover outras conexões com o Carnaval carioca. Evandro Malandro, que atualmente é intérprete da Mocidade (ele saiu da Grande Rio em 2026), também estará no espaço. Ele é um dos cantores da Deixa Falar. Mestre Fafá, mestre de bateria da Grande Rio, também irá passar pelo camarote. Fafá vem mais um ano para Belém para participar do desfile da Boêmios da Vila Famosa.

Pelo segundo ano consecutivo, o Camarote Miltons, criado pela ESA, é um espaço temático VIP, inteiramente dedicado a homenagear a trajetória e a exuberância de Milton Cunha e a realizar encontros. Este ano, o local está com entradas destinadas para a venda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Carnaval 2026

Meste Ciça
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda