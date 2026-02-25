Exclusivo: Mestre Ciça, campeão do Carnaval do Rio de 2026, é o convidado do Camarote Miltons

A festa no Camarote Miltons, do Milton Cunha, ganha um brilho especial com a presença de um vencedor: Mestre Ciça, o grande campeão de 2026. O mestre dos mestres, que regeu a bateria da Viradouro rumo ao topo este ano, aporta em Belém para prestigiar o Carnaval.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, sete escolas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), mais a Quem São Eles, se apresentam na Aldeia Amazônica.

“É uma alegria imensa receber no Carnaval de Belém o Mestre dos Mestres, Mestre Ciça, que é uma referência no Carnaval do Rio de Janeiro e recebeu essa justíssima homenagem da escola dele, a Viradouro, supercampeã do Carnaval do Rio. Isso deixa muitas mensagens sobre você homenagear alguém do Carnaval, da vivência, do cotidiano! Foi um enredo que, no primeiro momento, as pessoas olharam com alguma desconfiança, mas é isso mesmo: Carnaval é comunidade e povo. O Ciça representa tudo isso! Esse foi um convite do Milton que nós, da ESA, imediatamente abraçamos. Ter o Mestre aqui em Belém, assistindo às nossas escolas e dialogando com os nossos mestres, é especial. Pretendo promover um encontro de todos eles para uma troca de experiências linda”, pontua Fernando Guga Gomes, presidente da ESA.

VEJA MAIS

Inspiração do enredo campeão “Pra Cima, Ciça”, da Viradouro, Mestre Ciça é um verdadeiro apaixonado pelo samba e pelo Carnaval. Iniciou sua trajetória nos desfiles do Carnaval de 1971 como passista e ritmista da escola de samba Unidos de São Carlos, agremiação que, em 1983, passou a se chamar Estácio de Sá. Desde a década de 70 até o estrelato à frente das maiores baterias do país, Ciça atravessou gerações de rainhas e agora traz seu carisma para a nossa avenida. Sua presença em Belém marca a consagração do samba, unindo o Rio de Janeiro à Amazônia em um momento histórico de intercâmbio cultural.

Além de Ciça, o Camarote Miltons também irá promover outras conexões com o Carnaval carioca. Evandro Malandro, que atualmente é intérprete da Mocidade (ele saiu da Grande Rio em 2026), também estará no espaço. Ele é um dos cantores da Deixa Falar. Mestre Fafá, mestre de bateria da Grande Rio, também irá passar pelo camarote. Fafá vem mais um ano para Belém para participar do desfile da Boêmios da Vila Famosa.

Pelo segundo ano consecutivo, o Camarote Miltons, criado pela ESA, é um espaço temático VIP, inteiramente dedicado a homenagear a trajetória e a exuberância de Milton Cunha e a realizar encontros. Este ano, o local está com entradas destinadas para a venda.