Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena

Mais cedo, os participantes haviam mencionado o "esporro"

Estadão Conteúdo
fonte

Tadeu Schmidt anuncia que Big Fone tocará novamente no BBB 25 (Foto/Reprodução/TV Globo)

A produção do BBB 26 repreendeu os participantes Babu Santana e Milena por atitudes controversas na última quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta, 26.

Segundo Tadeu Schmidt, a intervenção da direção do reality ocorreu após Milena jogar bebidas fora da Festa do Líder e Babu sugerir uma estratégia para provocar a expulsão de concorrentes.

O apresentador detalhou que a direção do BBB 26 conversou com os brothers durante o Raio-X. Mais cedo, os próprios participantes já haviam comentado sobre o "esporro" recebido pela produção.

As polêmicas de Babu e Milena

Pouco antes da Festa do Líder de quinta, Babu Santana propôs uma estratégia a outros participantes contra Ana Paula e Milena. Ele sugeriu se cobrir debaixo do edredom, afirmando que "se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão".

Babu completou, dizendo que as sisters deveriam "arcar com as consequências delas" caso a estratégia fosse implementada.

Já Milena jogou uma garrafa inteira de vodca na pia durante a festa. Após o ocorrido, a produção enviou mais bebidas para o evento.

A participante Jordana comentou sobre a ação de Milena, alertando que a produção puniria os responsáveis se isso ocorresse novamente. Milena, por sua vez, rebateu: "Você acha que eu tenho medo de punição, Jordana?".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

BABU

MILENA

PRODUÇÃO

BRONCA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

ROMANCE

BBB 26: Jonas Sulzbach se deita de conchinha com Marciele, e Gabriela revela 'teve até beijinho'

Ana Paula, Milena Breno, Samira e Juliano se chocam ao ver a cena pela Central do Líder

27.02.26 8h49

CARNAVAL 2026

Foliões demonstram amor pelo Carnaval em maratona com desfiles em várias agremiações de Belém

Lourdinha Bezerra e Carlos Eduardo Barros compartilham a logística e a emoção de defender diversas bandeiras na Aldeia Amazônica em 2026

27.02.26 8h00

DINÂMICA DA SEMANA

BBB 26: Prova do Líder começa mais cedo e sete participantes avançam à final; veja quem

A fase final da prova acontecerá ao vivo na noite desta quinta-feira (26)

26.02.26 17h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena

Mais cedo, os participantes haviam mencionado o "esporro"

27.02.26 8h52

CINEMA

Bobby J. Brown, ator de 'The Wire', morre em incêndio

O ator tentava ligar um carro dentro de um celeiro quando o fogo começou

27.02.26 8h07

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

ROMANCE

BBB 26: Jonas Sulzbach se deita de conchinha com Marciele, e Gabriela revela 'teve até beijinho'

Ana Paula, Milena Breno, Samira e Juliano se chocam ao ver a cena pela Central do Líder

27.02.26 8h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda