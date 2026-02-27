BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena

A produção do BBB 26 repreendeu os participantes Babu Santana e Milena por atitudes controversas na última quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta, 26.

Segundo Tadeu Schmidt, a intervenção da direção do reality ocorreu após Milena jogar bebidas fora da Festa do Líder e Babu sugerir uma estratégia para provocar a expulsão de concorrentes.

O apresentador detalhou que a direção do BBB 26 conversou com os brothers durante o Raio-X. Mais cedo, os próprios participantes já haviam comentado sobre o "esporro" recebido pela produção.

As polêmicas de Babu e Milena

Pouco antes da Festa do Líder de quinta, Babu Santana propôs uma estratégia a outros participantes contra Ana Paula e Milena. Ele sugeriu se cobrir debaixo do edredom, afirmando que "se encostar, já teve gente que foi expulsa por agressão".

Babu completou, dizendo que as sisters deveriam "arcar com as consequências delas" caso a estratégia fosse implementada.

Já Milena jogou uma garrafa inteira de vodca na pia durante a festa. Após o ocorrido, a produção enviou mais bebidas para o evento.

A participante Jordana comentou sobre a ação de Milena, alertando que a produção puniria os responsáveis se isso ocorresse novamente. Milena, por sua vez, rebateu: "Você acha que eu tenho medo de punição, Jordana?".