O Liberal chevron right Cultura chevron right

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

O Liberal
fonte

A ideia para o evento partiu de João Pedro Mota, DJ e produtor de eventos, que percebeu o potencial criativo da juventude (Divulgação/ DJ Pedro)

A festa Rataria, focada em música eletrônica alternativa e subversiva, realiza sua primeira edição nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 20h, no Núcleo de Conexões Na Figueiredo, em Belém. O evento contará com três DJs que prometem agitar as pistas com seleções musicais e produções próprias, explorando do Funk ao Post-punk e do Tecnobrega ao Electroindie, combinando influências globais, brasileiras e do underground paraense.

A iniciativa da Rataria busca solucionar uma lacuna na cena musical belenense: a carência de espaços para a experimentação e apresentação de novos trabalhos por artistas independentes. Esse problema, intensificado pela pandemia, tem impedido a renovação do cenário musical independente em Belém.

João Pedro Mota e o conceito da festa

A ideia para o evento partiu de João Pedro Mota, DJ e produtor de eventos, que percebeu o potencial criativo da juventude junto à frustração pela falta de palcos e plateias. Com sua produtora, a Zoog Sounds, Mota já realizou oito edições de eventos que mesclaram DJ sets e shows de bandas como “lento, distante”, “Antes do Erro”, “Turbo”, “Lupe de Lupe” (Belo Horizonte) e “Lowne” (Estados Unidos).

Somente em 2025, as festas da produtora atraíram um público médio de 1.400 pessoas, alcançando 120 mil usuários nas redes sociais.

Análise do cenário musical e busca por novidades

João Pedro Mota analisa o cenário, destacando a necessidade de inovação contínua. “Percebo que a cena alternativa vive em um constante processo de transformação. Bater em mesmos artistas, criar eventos feitos da mesma forma que 10 anos atrás, apelar para a nostalgia, é um caminho sem fundo”, afirma o produtor.

Ele ressalta que o público está carente por coisas novas, tanto na criação e renovação de gêneros como Shoegaze e Electropop, quanto na fusão de estilos. “A miscigenação de gêneros dá um novo gás para obras já consagradas, como o que está sendo feito atualmente pelo JOBSORATO ao juntar Electropop e Funk com Rock Doido, ele consegue expandir o raio de atuação para um público mais diverso”, completa Mota.

DJs da Rataria #01 e suas propostas musicais

Para a primeira edição da Rataria, a programação musical conta com a performance de três DJs, cada um trazendo uma proposta sonora distinta, explorando Rock Doido, Funk, Post-Punk e Alternative Dance:

  • Jobsorato: DJ e produtor musical paraense, iniciou a trajetória misturando funk com breakbeat, mantendo essa influência enquanto evoluiu para produções mais experimentais dentro do Rock Doido.
  • Matoss: Apresenta sons e arte que remetem à cultura do verdadeiro underground paraense com vertente eletrônica, experimental e funk, conectando artes independentes de forma excepcionalmente crua a um público disposto a curtir a cena noturna da cidade.
  • Pedromott: Com um DJ Set focado em Indie Rock, Alternative Dance, Post-Punk, Electroindie e Lo-Fi. Quem comparecer pode esperar clássicos e um radar de novidades selecionado a dedo, seja do Arcade Fire à FBC, ou de Idles ao CSS.

Serviço: Festa Rataria #01

  • Data: Sexta-feira, 27 de fevereiro
  • Hora: A partir das 20h
  • Local: Núcleo de Conexões Na Figueiredo
  • Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 449, bairro de Nazaré, Belém
  • Ingressos: R$15 (à venda pelo Instagram @rataria___ e na portaria do evento)
