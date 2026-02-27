Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (27/02)?

O filme "Fada Madrinha" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Fada Madrinha" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (27/02), às 15h25, o filme "Fada Madrinha", dirigido por Sharon Maguire e estrelado por Isla Fisher, Jillian Bell, Santiago Cabrera. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Fada Madrinha" ?

Eleanor (Jillian Bell) é uma fada madrinha em treinamento. Temendo pelo fim de sua profissão, ela encontra uma carta de Mackenzie (Isla Fisher), uma menina de 10 anos que necessita de ajuda. Ao tentar localizar a jovem, Eleanor acaba descobrindo que ela, agora, é uma adulta, viúva, de 40 anos.

Veja o trailer do filme "Fada Madrinha"

Informações do filme "Fada Madrinha"

  • Título original: Godmothered
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h05min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: comédia
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

