TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

Programa reúne dez atrações da música gospel paraense em formato de festival (Diuvlgação)

A TV Liberal apresenta uma nova edição do projeto musical 'Sons do Pará', desta vez voltada exclusivamente à música gospel. O especial, dividido em dois programas, irão ao ar nos dias 6 e 13 de dezembro, aos sábados, após a 'Edição Especial' da novela Terra Nostra. A gravação será realizada na próxima sexta-feira (21), na Catedral da Família Foursquare, no bairro do Guamá, em Belém, com acesso livre ao público.

As duas edições irão reunir artistas da cena gospel paraense, entre eles Andréa Maia, Banda Conexão Direta, Banda Oráculos Eternos, Belly Teles, Glaucy Cunha, Juca Medalha, Léia Soares, Lenne Bandeira, Lídia Gonçalves e Marcelo Góes. Em formato de festival, o programa propõe destacar diferentes expressões do gênero, mesclando elementos da musicalidade regional com características próprias da música cristã.

A cantora e compositora Glaucy Cunha, que integra a cena gospel há mais de 15 anos, afirma que participar desta edição representa o reconhecimento de sua trajetória no estado e fora dele. Ela explica que o repertório escolhido inclui canções inéditas. “As canções que vou apresentar no especial fazem parte de uma promessa de Deus”, diz a artista, destacando que as letras abordam a presença divina na vida cotidiana e ‘a pequenez do homem diante de um Deus tão grande’.

Glaucy também relata que a gravação terá um significado especial por ocorrer na Catedral da Família Foursquare, igreja da qual faz parte há 29 anos. Segundo ela, subir ao altar onde canta frequentemente torna o momento ainda mais simbólico. “A minha expectativa está no Senhor, em saber que Ele está cumprindo mais uma promessa em minha vida”, afirma. 

Já o cantor e compositor Marcelo Góes, ex-integrante da Banda Sayonara, destaca que o convite para o ‘Sons do Pará Gospel’ representa um marco em sua carreira e em seu ministério. Ele descreve a participação no especial como uma realização, especialmente pela visibilidade do programa e pelo alcance que ele considera significativo entre diferentes públicos. 

Marcelo lembra ainda sua passagem por grupos tradicionais do Pará, como Panteras e Fazendo Arte, além da trajetória com a Banda Sayonara, e considera que sua migração da música secular para o segmento gospel se tornou parte importante de seu testemunho. “Eu creio que agora, para o segmento gospel, é um testemunho de alguém que já participou muito do secular e que hoje resolveu servir ao Senhor”, explica. 

Para ele, a participação no especial reforça o compromisso de levar sua experiência musical a novos espaços, desta vez voltados ao público cristão.

Segundo Luciano Alma, coordenador de produção do Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP) da TV Liberal, a escolha pela temática reflete movimentos culturais observados no estado. “O Sons do Pará sempre buscou valorizar os diferentes sons da nossa gente e essa edição chega para celebrar também a fé que move boa parte dos paraenses”, afirmou.

A direção e produção do especial são assinadas pelo Núcleo de Entretenimento e Produção da emissora. O diretor de Programação da TV Liberal, Vinicius Volpi, aponta que a iniciativa acompanha transformações do público. “A cada temporada, buscamos novos formatos e linguagens que mantenham a conexão com o público e ampliem o alcance da música feita aqui”, disse.

“Essa edição gospel reforça o papel da TV Liberal como vitrine da produção artística local", complementou. 

Além das apresentações musicais, os bastidores da gravação serão divulgados nas redes sociais da emissora. De acordo com Nathalia Freitas, supervisora de Ativação e Marca, a proposta é aproximar o público da produção. “Queremos que o público se sinta parte dessa celebração, acompanhando de perto os bastidores, ensaios e momentos de emoção compartilhados pelos artistas”, afirmou.

tv liberal

televisão

Sons do Pará especial gospel

sons do pará

cultura
