Zé Felipe faz corte radical no cabelo e inicia 2026 de visual novo

O cantor Zé Felipe começou 2026 de visual renovado. Nesta sexta-feira (2/1), o artista usou as redes sociais para mostrar que cumpriu a promessa de mudar o visual e cortou o cabelo, deixando os fios bem baixinhos. O resultado foi compartilhado com os seguidores no Instagram.

Na publicação, Zé Felipe escreveu: “2026 é abençoado 🍀”.

O cantor também mostrou uma imagem das madeixas cortadas no chão antes de revelar o novo corte, feito com máquina, marcando o início do ano com mudança no visual.

No Ano-Novo, poucos dias após o término do relacionamento com a cantora Ana Castela, o artista ainda aparecia com o cabelo longo. A transformação chamou atenção dos fãs, que comentaram positivamente a mudança.

Após mostrar o resultado do corte, Zé Felipe recebeu diversas mensagens elogiando o novo visual. “Esse homem é lindo de todo jeito”, escreveu uma fã. “Aeeee, ficou mais gato”, comentou outra seguidora na postagem.

Mais cedo, o cantor também havia compartilhado uma mensagem de fé nas redes sociais. Em outra publicação, afirmou que “2026 será o ano das orações respondidas”.