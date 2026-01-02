Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zé Felipe faz corte radical no cabelo e inicia 2026 de visual novo

Cantor compartilhou o resultado nas redes sociais nesta sexta-feira (2) e escreveu que o novo ano é abençoado

Hannah Franco
fonte

Zé Felipe abandona cabelo longo e surge de visual novo em 2026 (Reprodução/Instagram)

O cantor Zé Felipe começou 2026 de visual renovado. Nesta sexta-feira (2/1), o artista usou as redes sociais para mostrar que cumpriu a promessa de mudar o visual e cortou o cabelo, deixando os fios bem baixinhos. O resultado foi compartilhado com os seguidores no Instagram.

Na publicação, Zé Felipe escreveu: “2026 é abençoado 🍀”.

VEJA MAIS

image Zé Felipe apaga todas as fotos do Instagram e mantém apenas registros com os filhos
Cantor surpreende fãs ao limpar rede social após término com Ana Castela

image Zé Felipe manda recado nas redes após término com Ana Castela: ‘Não tenho medo de falar’
O post-desabafo, segundo Zé Felipe, foi para reforçar a ideia de seu repúdio por boatos e mentiras

O cantor também mostrou uma imagem das madeixas cortadas no chão antes de revelar o novo corte, feito com máquina, marcando o início do ano com mudança no visual.

No Ano-Novo, poucos dias após o término do relacionamento com a cantora Ana Castela, o artista ainda aparecia com o cabelo longo. A transformação chamou atenção dos fãs, que comentaram positivamente a mudança.

Após mostrar o resultado do corte, Zé Felipe recebeu diversas mensagens elogiando o novo visual. “Esse homem é lindo de todo jeito”, escreveu uma fã. “Aeeee, ficou mais gato”, comentou outra seguidora na postagem.

Mais cedo, o cantor também havia compartilhado uma mensagem de fé nas redes sociais. Em outra publicação, afirmou que “2026 será o ano das orações respondidas”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zé Felipe

ana castela

mudança de visual
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda