VIDEO: Pé quente! Juliana Paes vai às lágrimas com título da Viradouro

A atriz estava há quase duas décadas afastada da Sapucaí

Amanda Martins
fonte

Juliana Paes como Rainha da Bateria da Viradouro (Crédito @pupindeleu)

A atriz Juliana Paes não conseguiu segurar as lágrimas após a confirmação do título da Unidos do Viradouro como campeã do Carnaval de 2026. A apuração aconteceu na tarde de quarta-feira (18), na Cidade do Samba, e as reações da rainha de bateria chamaram a atenção enquanto as notas eram divulgadas.

image Juliana Paes retorna como rainha da Viradouro após 17 anos; confira detalhes do look
Atriz veste Dolce & Gabbana e homenageia rainhas de Mestre Ciça

image Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro
Escola de Niterói conquistou título com 270 pontos e liderou apuração do início ao fim. É o 4º título da escola de samba no carnaval carioca.

De volta ao posto após 17 anos afastada, Juliana acompanhou de perto o anúncio que consagrou a escola de Niterói. Ao fim da leitura das notas, ela se emocionou e foi às lágrimas com o resultado. O retorno à Sapucaí marcou também a retomada de uma função que já exerceu anteriormente na agremiação.

Juliana aceitou o convite para reassumir o cargo com uma missão específica: participar da homenagem em vida ao Mestre Ciça, enredo da agremiação neste ano.

Look de milhões



Na avenida, a atriz desfilou com figurino assinado pela grife italiana Dolce & Gabbana. A fantasia, batizada de “Brilho eterno da rainha”, homenageou as musas que ocuparam o posto sob o comando de Mestre Ciça.

Segundo o jornal O Globo, a peça levou mais de 250 horas para ser confeccionada, em um trabalho liderado pelos designers Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fundadores da marca, com a participação de 13 artesãos.

O look incluiu sutiã em formato de coração bordado com cristais e detalhes florais, além de uma cascata de cristais em prata e vermelho com gotas douradas.

Palavras-chave

juliana paes

Unidos da viradouro

cultura

Celebridades
Celebridades
.
