Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paraense Mítico e Igão do Podpah, mais Júlio Cocielo, são processados após falas sobre PCD

No processo, trio é acusado de desrespeitar a condição de saúde e estado de pobreza de homem.

O Liberal
fonte

Igão, Mítico e Júlio Cocielo figuram como réus em uma ação ajuizada no último dia de 202 (Reprodução)

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, os influenciadores Júlio Cocielo e os fundadores do podcast PodPah, Igão e o paraense Mítico, encerraram o ano de 2025 enfrentando sérios problemas jurídicos.

O grupo figura como réu em uma ação protocolada no dia 31 de dezembro por André Romão da Silva, que processou não apenas os apresentadores, mas também o YouTube, o CEO do projeto, Victor Henrique Assis Franca, e a empresa PDPH Produções S.A. No processo, André, que é deficiente visual e conhecido por solicitar auxílio financeiro há anos nos trens de Osasco, em São Paulo, alega ter sido vítima de declarações caluniosas.

VEJA MAIS

image Mítico, do Podpah, comenta vazamento de vídeo íntimo e afirma que irá tomar medidas judiciais
O apresentador lamentou a situação, que está lhe trazendo diversos constrangimentos.

image Mítico, do PodPah, exalta Belém no Festival LED: ‘Nosso povo é inteligente e empreendedor’
O paraense compartilhou como a educação foi fundamental para sua trajetória e destacou a importância de eventos como o Festival para incentivar o desenvolvimento cultural e educacional

image VÍDEO: Mítico, do PodPah, esclarece polêmica com Anitta após ela o chamar de 'fútil'
O paraense explicou finalmente o motivo da cantora ter o chamado de 'fútil' durante sua participação no podcast em 2022

O conflito teve origem em um episódio exibido em setembro de 2025, quando Igão e Mítico receberam Júlio Cocielo e Pedro Gui. Durante a conversa, os réus teriam afirmado que André não seria cego e que, na realidade, seria proprietário de diversos imóveis na região de Osasco. André contesta veementemente tais falas, classificando-as como mentirosas e desabonadoras, além de destacar que não possui nenhum apartamento e sobrevive apenas com a ajuda esporádica de vizinhos e familiares. Ele acusa os influenciadores de desrespeitarem tanto sua condição clínica quanto sua situação de vulnerabilidade social, tendo inclusive anexado um laudo médico oficial aos autos para comprovar sua deficiência.

A repercussão do conteúdo agravou a situação de André que, segundo o relato judicial, passou a ser abordado e questionado por passageiros no trem sobre sua saúde e situação financeira. O vídeo em questão já ultrapassou a marca de 1,7 milhão de visualizações no YouTube, alcançando números expressivos também no TikTok e Instagram. Diante do impacto, o autor solicitou uma liminar para que a PDPH Produções suspendesse o vídeo imediatamente; contudo, a juíza do caso negou a tutela antecipada, argumentando que, como o nome de André não foi citado nominalmente, ainda não há confirmação jurídica de que as falas se referiam a ele.

No mérito da ação, André Romão busca uma reparação financeira significativa, pedindo que cada um dos cinco réus pague R$ 50 mil em indenização por danos morais, totalizando um montante de R$ 250 mil. Além da compensação pecuniária, o autor exige uma retratação formal por parte dos envolvidos em todas as redes sociais do PodPah.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Júlio Cocielo

Mítico

PodePah

Justiça

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SÃO PAULO

Jurado viraliza como 'Fiuk da Harmonia' ao se debruçar para fora da cabine para avaliar agremiações

Nas redes sociais, vídeo mostra João Batista Cruz olhando fixamente desfile do Grupo Especial do Carnaval no Anhembi gerando memes

18.02.26 12h35

JUSTIÇA

Paraense Mítico e Igão do Podpah, mais Júlio Cocielo, são processados após falas sobre PCD

No processo, trio é acusado de desrespeitar a condição de saúde e estado de pobreza de homem.

18.02.26 10h41

LANÇAMENTO

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

18.02.26 9h52

CARNAVAL

Aline Dias, mãe de Alane Dias, assina fantasia com material reciclado para desfile da musa

Parceria artística com sua mãe e stylist, levaram para o Carnaval 2026 diversos looks sustentáveis

18.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

MODA SUSTENTÁVEL

Musa da Grande Rio, Alane Dias desfila na Sapucaí com fantasia de garrafa PET

A paraense foi um dos destaques da última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, com o enredo “A Nação do Mangue”

18.02.26 7h24

CULTURA

Rabo do Peru vai levar o brega para o samba em Belém na Quarta-Feira de Cinzas

Término do Carnaval será marcado nesta Quarta-Feira de Cinzas pela saída do bloco Rabo do Peru, de Icoaraci, celebrando o tema ‘Belém, Capital Mundial do Brega

18.02.26 8h00

máquina do poder

BBB 26: Alberto Cowboy compra 'Colar do Poder' e pode vetar brother do Bate e Volta

Nova dinâmica da Máquina do Poder foi inaugurada nesta quarta-feira (18) e permite troca de estalecas por vantagens que impactam o Paredão

18.02.26 11h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda