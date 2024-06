VÍDEO: Mítico, do PodPah, esclarece polêmica com Anitta após ela o chamar de 'fútil'

Na última quarta-feira (26), o apresentador do podcast PodPah, Thiago Marques, conhecido como Mítico, mudou de lado e se tornou o entrevistado da vez no próprio programa. Durante a atração, o paraense aproveitou para esclarecer uma polêmica envolvendo a cantora Anitta, que o chamou de "fútil" durante sua participação no podcast.

Na ocasião, em agosto de 2022, Anitta surpreendeu Mítico ao expressar sua chateação com ele, referindo-se a um comentário que o apresentador fez, o que gerou muita curiosidade e questionamentos entre o público. Durante o papo com Igão, Mítico desabafou: "Eu não aguento mais as pessoas me trombando na rua e até minha mãe, sei lá: 'O que você falou pra Anitta?'". Para esclarecer de uma vez por todas, ele contou a história completa.

Segundo Igão, eles estavam na Turquia quando Anitta os convidou para uma balada. "Disse que era só chegar lá, ir na mesa dela e iam liberar. Deu meia hora que chegamos, ela falou que ia embora. Ela deu o motivo que estava indo porque estava com o bonitão lá [Simone Susinna, ex da cantora], o italiano. Cada peito dele desse tamanho. Nós falamos: 'Nossa, vai com Deus!'. Aí o Mítico falou para ela: 'Até eu iria embora, um cara desse'. Foi isso", explicou.

Enquanto o amigo relembrava o episódio, Mítico não escondeu sua indignação: "Nossa, essa história me irrita". Ele completou: "Foi isso que eu falei gente, elogiei o boy que ela estava. E nisso várias mulheres me mandam mensagens: 'Você foi idiota, né? O que você falou para a Anitta?'. Só que minha raiva foi no dia eu não ter falado porque ela escreveu [no celular] que eu tinha elogiado o boy que ela estava".

"Minha mãe me mandou mensagem e eu pensei: 'Se minha mãe está assim, imagina o público'. Então para esclarecer agora que eu estou mais calmo: eu elogiei o boy dela. Para de achar que eu sou um tarado, um m*** e eu não sou, inferno!", completou.

Ao final, Igão também comentou sobre a atitude de Anitta: "Ela foi bem desnecessária aqui".

Relembre o que aconteceu

Em 2022, durante sua primeira participação no PodPah, Anitta não poupou suas palavras ao falar que quando conheceu o paraense Mítico ficou chateada com ele: "Eu fiquei com uma raiva de você quando a gente deu tchau". A revelação da cantora acabou pegando os apresentadores de surpresa.

"Porque você me deu parabéns, por um assunto que eu não quero falar aqui agora, não quero bad vibes. Você falou parabéns para mim, por uma coisa... eu falei: 'Parabéns por isso?'", explicou Anitta.

"Eu não gosto desse cara, esse cara é tão fútil, detestei você", completou a artista, criando um climão no estúdio.

A cantora disse que na ocasião, eles estavam em uma viagem internacional, e Mítico esteva bêbado. O paraense disse que não se lembrava da situação, e Anitta escreveu no celular o que se tratava, para não falar em voz alta.

"Não foi nada ofendendo ela, foi só uma gracinha", explicou Mítico ao vivo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)